Sú za babrákov! Neuveríte vlastným očiam: Vlastenec roka?

V prvom kole najvyššej holandskej súťaže na seba narazili hráči PSV a FC Emmen. Prvý presný zásah videli fanúšikovia už v 18.-tej minúte. Gól, ktorý obletel svet bol vsietený o 8 minút neskôr.

Domáci zahrávali priamy kop. Centrovaná lopta letela do šestnástky súpera. Hráči v šedých dresoch sa snažili odvrátiť nebezpečenstvo, avšak neúspešne. Lopta sa odrazila od brániaceho futbalistu k brankárovi, od ktorého smerovala k ďalšiemu spoluhráčovi, ten pri pokuse o odkop vsietil komický gól.

Maikel Kieftenbeld finishes off a defensive horror show at #PSV. Pretty good own goal this #OG #FCEmmen pic.twitter.com/8ipmkF8TbX