Chelsea sa zbavuje zhasínajúcej hviezdy: Reštart kariéry v Nemecku?

Timo Werner (26) prišiel do Londýna ako veľká hviezda. Do tímu však až tak nezapadol a pre "The Blues" to bol jeden z najhorších príchodov za posledné roky. Prestupová čiastka sa v roku 2020 vyšplhala na 53 miliónov eur, pričom hodnota nemeckého útočníka vtedy predstavovala 64 000 000€. Dnes sa jeho cena odhaduje na 35 miliónov.

Prednedávnom sa objavili šumy, že Chelsea ponúkla 26-ročného hroťáka Realu Madrid. Očividne má teda vedenie modrej časti Londýna záujem predať Wernera. Renomovaný novinár Frabrizio Romano prišiel s informáciou, podľa ktorej by mal Nemec prestúpiť do klubu, kde sa mu počas kariéry darilo najviac. Lipsko by malo Wernera získať na trvalý prestup.

Leipzig are set to sign Timo Werner from Chelsea, here we go! Been told it will be a permanent deal and NOT loan. Werner will leave Chelsea. 🚨⚪️🔴 #CFC



First call @Plettigoal today, now final details being discussed - it’s done, personal terms are agreed since 1 month. pic.twitter.com/RCnqNZAUFZ