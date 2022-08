Pavol Regenda sa teší na novú sezónu: Urobím všetko preto, aby som si jedného dňa zahral NHL!

Pavol Regenda sa v minulej sezóne tešil z bronzu na ZOH v Pekingu a na MS vo Fínsku bol najlepší strelec Slovenska.

Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda sa doma v Michalovciach pripravuje na septembrový tréningový kemp klubu Anaheim Ducks zo zámorskej NHL, s ktorým počas tohto leta podpísal zmluvu na dva roky. Nováčikovský kemp v Kalifornii už absolvoval a v týchto dňoch trénuje s bývalými spoluhráčmi z extraligového tímu HK Dukla Ingema Michalovce. Pred rokom ešte ani nesníval o tom, že bude v takejto pozícii.

"Posledná sezóna bola veru peknou jazdou. Nabral som veľa skúseností v extralige i v reprezentácii. Všetky tie veľké turnaje ma posunuli výrazne dopredu. Videl som, na čom mám pracovať a snažím sa na tom pracovať," uviedol 22-ročný krídelník pre Slovenský zväz ľadového hokeja. Na kemp s hviezdami "káčerov" sa teší: "Už počas prvého kempu ma totiž ohromili profesionalita klubu a podmienky. V tréningovom centre bolo všetko luxusné a nové. Niekedy bolo na ľade viac trénerov ako hráčov. Priestor na zlepšenie je tam obrovský."

Michalovčan zabojuje v kempe o čo najlepšiu pozíciu pred začiatkom sezóny 2022/2023. Nebude však sklamaný, ak ju odštartuje v nižšej Americkej hokejovej lige: "Určite v to verím, ale konkurencia je tam obrovská. Každý člen kádra vie hrať hokej na špičkovej úrovni. Počas prvého kempu tam boli draftovaní chlapci, ktorí boli o pár rokov mladší ako ja. Veľký výkonnostný rozdiel tam však nie je. Bude to teda boj. Beriem to preto tak, že musím ísť pomalými krokmi nahor. Ak by som neodštartoval sezónu v NHL, ale v San Diegu, tak sa nič nedeje."

Regenda má za sebou prelomový ročník 2021/2022, v ktorom si vytvoril osobné maximá v počte gólov, asistencií i bodov. V 43 dueloch základnej časti extraligy nazbieral v drese Michaloviec 39 bodov (15+24), v šiestich zápasoch play-off strelil päť gólov a na jeden prihral. Na ZOH v Pekingu pomohol slovenskej reprezentácii k zisku bronzových medailí gólom a tromi prihrávkami v siedmich stretnutiach. Na MS vo Fínsku bol najlepším slovenským strelcom s piatimi gólmi, celkovo nazbieral šesť bodov v ôsmich súbojoch.

Mladý Slovák si však uvedomuje, že má ešte ďaleko od toho, aby sa predstavil v kanadsko-americkej profilige: "Viem veľmi dobre, že predo mnou je ešte veľmi dlhá cesta. Urobím však všetko preto, aby som si jedného dňa zahral NHL. Úvodný kemp v Anaheime moje odhodlanie iba posilnil. Zažil som tam veľkú profesionalitu a špičkové podmienky. Dodalo mi to ešte väčšiu chuť do práce a už teraz sa teším na novú sezónu."