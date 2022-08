Zábery len pre silné žalúdky! Ragbista utrpel hororové zranenie kolena

Ragbyová hviezda tamojšej ligy sa zranila hrozivo vyzerajúcim spôsobom - koleno sa vytočilo do skutočne neprirodzenej polohy. Jednalo sa o nechutné vykĺbenie, ktoré podľa fyzioterapeuta Národnej ragbyovej ligy Briana Seeneyho mohlo spôsobiť vážne poškodenie.

Na sociálnych sieťach uviedol: "V tejto situácii sa vyskytol veľký problém. Prináša obavy z natiahnutia / roztrhnutia štruktúr kolena a možnosť zlomeniny v dôsledku kontaktu.“

Novinárka Fox Sports Lara Pittová neskôr prezradila, že sa so samotným hráčom po hrozivom zranení rozprávala - röntgenové snímky ukázali, že postihnuté nebolo len koleno, ale aj iná časť nohy, ktorá sa zlomila.

"Práve som hovorila so zničeným Aaronom Boothom - povedal, že cítil, ako sa mu vykĺbila holenná kosť a vyskočila späť,“ napísala Pittová na Twitteri.

Boothov manažér Justin Holbrook po zápase priznal, že ide o veľmi nepríjemné zranenie. Počas emotívnej pozápasovej tlačovej konferencie povedal: "Cítim s Boothym. Tento rok veľmi tvrdo bojoval, aby dostal šancu, a bohužiaľ to pre neho bude naozaj nepríjemné. Je to naozaj zlé."

Gold Coast Titans následne už bez svojej opory pokračovali v zápase a prehrali ho 32:14.

