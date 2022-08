Messi vystrihol parádne nožničky! Takýto gól strelil prvýkrát v kariére

Paríž Saint-Germain odštartoval nový ročník Ligue 1 na ihrisku Clermontu a ako to býva zvykom, káder nabitý hviezdami svojho súpera nešetril. Hostia z hlavného mesta rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčas, po ktorom svietilo na ukazovateli skóre 3:0 v ich prospech.

Hlavným strojcom prvej sezónnej výhry bol Brazílčan Neymar (30) – juhoamerický klenot si na svoje konto pripísal jednu trefu a tri gólové asistencie. V závere duelu však svetlá reflektorov mierili najžiarivejšie na jeho kolegu Messiho.

35-ročná legenda futbalového sveta skórovala najprv v 80. minúte, aby o šesť minút neskôr pridala ku svojmu zásahu ešte aj parádne nožničky, ktorými pečatila výhru 5:0. Takáto trefa sa v Messiho úchvatnej zbierke presných zásahov doposiaľ nenachádzala.

The whole stadium applauding and chanting “MESSI, MESSI, MESSI” after his unbelievable performance. RESPECT ❤️🐐🔥👏 pic.twitter.com/hwMG1fO9eH