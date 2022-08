MS v rýchlostnej kanoistike: Slovenský štvorkajak tesne za medailou!

Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka a Adam Botek obsadil na 500 m trati na MS v kanadskom Dartmouthe štvrté miesto.

V A-finále zaostal o 1,55 s za víťazným španielskym kvartetom Saul Craviotto, Carlos Arevalo, Marcos Cooper a Rodrigo Germade. Slovenská káštvorka v Kanade neobhájila striebro z vlaňajšieho svetového šampionátu v Kodani.

Slovenský štvorkajak sa do finále v Kanade prebojoval z druhého miesta v druhom semifinále. Nad jeho sily, a to o 0,64 ms boli len Ukrajinci. V sobotňajšom finále naša káštvorka neodštartovala dobre.

Po úvodnej 250-ke figurovala až na 5. priečke. V druhej časti trate dokázala zrýchliť, no na zisk cenného kovu to nestačilo. Na bronzovú ukrajinskú loď stratili Slováci sekundu, strieborní boli Nemci. Slovákov od bronzu delila rovná sekunda! Baláž bol so 4. miestom spokojný:

„Podali sme maximálny výkon a myslím si, že sme v silnej konkurencii obstáli. Boli sme trochu mimo diania, keďže sme štartovali v druhej dráhe a nemali sme úplný kontakt s najrýchlejšími loďami."

"Španieli a Nemci potvrdili úlohu favoritov, Ukrajinci ukázali svoje kvality už na vlaňajších MS v Kodani. V budúcnosti máme na čom stavať.“

Slovenská kanoistika bude mať ešte dnes jedno želiezko v ohni. V A-finále disciplíny K2 na 1 000 m sa predstavia Samuel Baláž, Denis Myšák.

„S Denisom sa pokúsime o zisk medaily. Bude to náš posledný štart na týchto MS. Od začiatku to napálime a uvidíme, ako to dopadne,“ dodal „háčik“ slovenskej K4 Samuel Baláž.

finálové výsledky MS:

K4 na 500 m:

1. Španielsko (Saul Craviotto, Carlos Arevalo, Marcos Cooper, Rodrigo Germade) 1:20,83 min

2. Nemecko (Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf Max Lemke) +0,43

3. Ukrajina (Oleg Kucharyk, Dmitrij Danilenko, Igor Trunov, Ivan Semykin) +0,55

4. SLOVENSKO (Samuel BALÁŽ, Denis MYŠÁK, Csaba ZALKA, Adam BOTEK) +1,55