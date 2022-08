Šokovaná Shiffrinová: Zjazdové lyžovanie o pár rokov asi zanikne

Budúcnosť svojho športu vidí čierno. Majiteľka veľkého krištáľového glóbusu Mikaela Shiffrinová (27) je presvedčená, že zjazdové lyžovanie o niekoľko rokov ako globálny vrcholový šport úplne zanikne. K tomuto poznaniu dospela počas kempu na švajčiarskom ľadovci Saas-Fee. „Rozdiel oproti vlaňajšku je drastický,“ povedala americká k hviezda k čoraz menšej snehovej pokrývke.

Shiffrinová chodí na tamojší ľadovec, ktorý je v nadmorskej výške 1 800 m, už niekoľko rokov. Na rozdiel od minulého roka chýba predovšetkým jedna vec, a tou je sneh! Môže za to klimatická zmena a s ňou súvisiaci úbytok bielej pokrývky po takmer celej zemeguli.

„Vyššie teploty majú za následok mäkké svahy. Snehu je veľmi málo. A tam, kde aj je, býva často veľmi špinavý,“ povedala dvojnásobná olympijská víťazka a pokračovala: „Možno sa blíži deň, keď už nebudeme môcť trénovať na ľadovcoch. Myslím, že to bude vo veľmi blízkej budúcnosti.“

Shiffrinová sa obáva o ďalší vývoj alpského lyžovania. Faktom je, že v poslednej sezóne sa až priveľa pretekov presunulo na iný termín, alebo do vyššie položených stredísk: „Možno to nepotrvá dlho a už nebudeme môcť vidieť lyžovanie ako praktický šport.“ Štvornásobná celková víťazka Svetového pohára sa už teší domov. „Strávim nejaký čas v posilňovni a potom sa presuniem na sneh do Južnej Ameriky,“ uzavrela Shiffrinová.

Alternatívou haly?

Švajčiarsky lyžiarsky zväz už hľadá alternatívne možnosti letnej prípravy. Na sezónu sa slalomári budú pripravovať v auguste v Argentíne. Ďalšia výprava bude trénovať v Čile. V budúcnosti by tréningy mohli odohrávať aj v belgických a holandských lyžiarskych halách. No to už môže byť labutia pieseň tohto populárneho športu.