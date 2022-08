Golfista Rory Sabbatini je blízko kúpy nehnuteľnosti na Slovensku, s manželkou majú veľké plány: Bez Martiny by bol môj život chaos!

Foto

Víziu budúcnosti má jasne narysovanú. Strieborný medailista z OH v Tokiu Rory Sabbatini (46) plánuje ešte zabojovať o olympiádu 2024 v Paríži, no potom by rád ukončil kariéru a spolu s manželkou Martinou sa usadil na Slovensku. V rozhovore pre Nový Čas prezradil niečo o svojich plánoch pod Tatrami, ale aj to, aký vplyv má na neho jeho láska. Manželský pár plánuje čoskoro i spoločnú nehnuteľnosť!