Grandiózne privítanie Lewandowského: Na Camp Nou ho vítalo 60-tisíc fanúšikov!

Čakajú od neho góly! Futbalová Barcelona predstavila poľského kanoniera Roberta Lewandowského (33), ktorého kúpila z Bayernu Mníchov za 50 miliónov eur. Jeho prezentáciu na štadióne Camp Nou sledovalo 60 000 fanúšikov.

V katalánskom tíme bude nosiť dres s číslom 9, rovnako ako v bavorskom klube či v reprezentácii. Vedenie Barcelony nariadilo Memphisovi Depayovi, aby mu jeho obľúbené číslo prenechal.

„Bolo to v záujme klubu, a to kvôli imidžu a publicite hráča. Memphis to pochopil a zaslúži si za to rešpekt,“ vyhlásil pre španielskeho médiá prezident klubu Joan Laporta.

Lewandowski strávil v Bayerne Mníchov osem rokov a získal s ním osem nemeckých titulov. Verí, že v úspešnej tradícii bude pokračovať aj v novej destinácii.

„Som veľmi hrdý, že som v Barcelone. Budem sa snažiť ísť príkladom a motivovať spoluhráčov, aby vydali zo seba maximum. Viem, že uplynulé sezóny boli pre klub náročné. Barcelona má však obrovský potenciál,“ povedal útočník priaznivcom, ktorí ho rýchlo premenovali na „Lewandinho“.

Podľa anglického denníka The Mirror vedenie La Ligy odmietlo zaregistrovať päť nových hráčov (Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessié, Christensen), kým Barcelona nevyrovná svoje dlhy.

„Pokusy Barcy o registráciu ich nových kontraktov v piatok zlyhali – La Liga zablokovala pokusy prihlásiť ich do systému,“ napísali noviny.

Barcelona odštartuje nový ligový ročník v sobotu domácim súbojom proti Rayo Vallecano. Ostáva otázne, či aj so spomínanou päticou. Šéf klubu Laporta nestráca nádej:

„Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme splnili požiadavky. Dodržali sme to, čo La Liga vyžaduje. Sme presvedčení, že týchto hráčov budeme môcť zaregistrovať.“