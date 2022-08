Šťastný krok: Schranza dopísali na súpisku a rozhodol!

Šťastný krok! Iba deň pred prvým zápasom 3. predkola Európskej konferenčnej ligy dopísala Slavia Praha na pohárovú súpisku Ivana Schranza (28). Slovenský reprezentant sa za dôveru odplatil víťazným gólom.

Proti Panathinaikosu Atény (2:0) strelil v závere prvého polčasu vedúci gól „zošívaných“, ktorí pôjdu do odvety nakoniec s dvojgólovým náskokom. Rodák z Bratislavy si z neúčasti na súpiske ťažkú hlavu nerobil. „Každý vie, že je tu obrovská konkurencia. Vyšlo to tak, že ma tam dopísali a nastúpil som v základnej zostave. Som vďačný za to, že to takto vyšlo a gólom som pomohol mužstvu,“ povedal Ivan pre klubovú stránku.

Potešil aj trénera Jindřicha Trpišovského, ktorý prezradil, že v prípade Schranza išlo o taktický ťah. „Chceli sme zmiasť súpera, aby sa na neho nepripravoval.“ Slovenský krídelník hráva v Slavii aj na poste obrancu, proti gréckemu tímu absolvoval 70 minút. „Ivan už cez víkend vedel, že ho dopíšeme na súpisku. Sme radi za jeho výkon, hoci musel hrať obrancu, ale v defenzíve bol skvelý.“

Bol to prvý súťažný gól Schranza v tejto sezóne. „Je mi skvele. Bol to ťažký súper. Vyhrali sme zaslúžene. Možno tomu chýbal ešte jeden gól, aby sme mali odvetu jednoduchšiu. Sme iba v polovici. Vonku musíme podať minimálne taký dobrý výkon ako doma a zvládnuť to.“