Pohotová reakcia! Tenista ratoval kolabujúcu zberačku loptičiek

Číňan je momentálne juniorská svetová jednotka a experti mu predpovedajú hviezdnu kariéru. Svoje tenisové kvality predvádza rodák z Pekingu na prebiehajúcom challengeri v americkom Lexingtone.

V prvom kole si poradil s domácou nádejou Stafanom Dostanicom, oveľa viac však v pamäti divákov zostane jeho čin v priebehu tretieho setu. Po jednej z výmen si čínsky tenista všimol nekoordinované pohyby mladej zberačky a po krátkej komunikácii dezorientované dievča odniesol v náručí na lavičku. "Nádherná ukážka športového ducha," ocenil správanie tenistu komentátor.

It’s quite adorable that Shang Juncheng lifted up the ball kid who was suffering from sunstroke.🥰🥰🥰 pic.twitter.com/6hiRFLfRur