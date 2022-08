Volejbalistku Kaylu Simmonsovú vyhodili z klubu: Za všetko môžu nahé fotky

Moje telo, moja vec! Týmito slovami vyriešila svoje problémy s univerzitným klubom americká volejbalistka Kayla Simmonsová (26). Nechcela vymazať odvážne fotografie, a tak radšej odišla do športového dôchodku.

To všetko sa udialo nedávno, keď atraktívna volejbalistka často a rada zverejňovala provokatívne fotografie, a to sa nepáčilo lídrom klubu Marshallovej univerzity v Západnej Virginii.

Dali je na výber: fotky alebo volejbal. Ostali však prekvapení, že Kayla si vybrala to prvé. Spoliehali sa totiž na vplyv rodiny, keďže Kayla pochádza zo známej športovej famílie: jej otec i starý otec boli profesionálnymi bejzbalistami.

Kayla študuje žurnalistiku, pracuje ako modelka, takže stále provokuje horúcimi fotografiami, ktorými napĺňa sociálne siete.

„Univerzitný šport bol pre mňa veľkou skúsenosťou, no zároveň ma naučil niekoľko dôležitých lekcií. Povedali mi, že obrázky, ktoré som zverejnila, nie sú vhodné, žiadali, aby som ich vymazala. Dlho ma škrelo, že nemôžem robiť šport, ktorý milujem, ale svoje rozhodnutie by som nezmenila ani teraz. Uvedomila som si, že by nikto nemal dovoliť, aby iní ovplyvňovali to, ako sa vnímate,“ vyhlásila kráska, ktorej koníčkom je cestovanie po svete. A na to si zarába práve odvážnymi fotkami.