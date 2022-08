Striptíz na šampionáte: Taliansky atlét ukázal počas pretekov svoj penis

Bojoval nielen s traťou, ale aj s trenírkami. Taliansky desaťbojár Alberto Nonino mal na MS juniorov v Cali v behu na 400 metrov kuriózny problém.

Po pár metroch totiž atlétovi vybehol z voľnejších trenírok penis a Nonino ukázal nielen snahu o čo najlepší výsledok, ale aj to, čo nechcel. A to ho stálo cenné sekundy. Nebol favoritom, ale pred cieľovou rovinkou ešte bojoval o prvé miesto. Postupne ale strácal a to určite aj v dôsledku toho, že sa snažil schovať svoj pohlavný orgán do trenírok a to ho vyviedlo z rovnováhy.