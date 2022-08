Tréner Slovana Weiss pochválil výkon tímu, ale jeden okamih ho sklamal

Futbalisti Slovana Bratislava si priniesli z ihriska gréckeho Olympiakosu Pireus nádejnú remízu 1:1, no mali na dosah ešte lepší výsledok.

O črtajúce sa víťazstvo 1:0 v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy prišli v 87. minúte, trénera Vladimíra Weissa však výkonom potešili: "Hrali sme výborne," citovala 57-ročného kormidelníka klubová stránka.

Po zápase ho pochopiteľne mrzela nezvládnutá situácia po rohovom kope, z ktorej domáci vyrovnali, no inak mal na svojich zverencov slová chvály: "Myslím si, že sme odohrali dosiaľ najlepší zápas pod mojím vedením. Jedna pozičná chyba nás stála víťazstvo. Inak však musím hráčov pochváliť za výkon, taktickú disciplínu, výborné individuálne výkony. Škoda toho vyrovnávajúceho gólu. Chceli sme uhrať výsledok, ktorý by nám dával v domácej odvete šancu, čo sa podarilo, no mohlo to byť ešte lepšie."

Slovanisti viedli od 63. minúty gólom Andyho Greena, ale do odvety sa napokon pôjde po nerozhodnom výsledku. "Po záverečnom hvizde som bol sklamaný z toho, že sme dostali takýto gól. Tri dni sme sa totiž pripravovali na štandardné situácie Valbuenu. Nemôžeme spraviť takúto chybu pri otvorenom rohu. Otvorili sme priestor a El-Arabi tam zostal voľný," poznamenal Weiss.

Kormidelníkovi "belasých" sa pozdávala aj väčšia herná vášeň, ktorá podľa neho kontrastuje so zodpovednosťou, ktorá jeho zverencom na domácom trávniku zväzuje nohy. Po stretnutí zopakoval, že svoj tím túži doviesť do skupinovej fázy súťaže.

V Lige majstrov sa mu to nepodarilo, keď slovanisti v 2. predkole prehrali s Ferencvárosom Budapešť (2:1, 1:4). "Verím, že teraz doma sa to podarí a zase bude plný štadión. Za dnešný výkon si to hráči a klub zaslúžia. Sú to ťažké zápasy. Olympiakos je veľký klub s históriou a výbornými hráčmi. Bolo vidno, že chcú, no majú takú mini-krízu a boli pod psychickým tlakom, rovnako ako my po Ferencvárosi v lige, čo sa prejavilo v prvom polčase s Michalovcami," pripomenul prvopolčasové skóre 0:2, po ktorom jeho zverenci otočili vývoj nedávneho ligového zápasu na 4:2.

Výsledok 1:1 je pre Slovan nádejný. Weiss si však uvedomuje, že Pireus príde do Bratislavy po víťazstvo. "Majú kvalitný tím, to treba rešpektovať. Verím, že na emóciách a pri dobrom výkone ako dnes máme šancu. Ešte musíme popracovať na rozhodujúcich momentoch vo veľkých zápasoch. Eric Ramirez chcel skórovať, no nevyužil čistú šancu. Veľké zápasy sú práve o takýchto momentoch, keď treba dať gól. Na tom ešte musíme pracovať," povedal Weiss st. pre skslovan.com.