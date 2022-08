Slováci zdolali v príprave Nemcov, predviedli gólový uragán v 3. tretine

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov triumfovala v prvom prípravnom zápase pred juniorským šampionátom v Kanade. Nad Nemeckom zvíťazila v noci na piatok 5:3.

Zverenci Ivana Feneša rozhodli o víťazstve v tretej tretine, v ktorej nastrieľali súperovi štyri góly.

Dve tretiny ťahali Slováci za kratší koniec povrazu, potom však otočili nepriaznivý vývoj. Po dva góly strelili Jakub Demek so Servácom Petrovským, piatym zaznamenal Oleksij Myklucha.

V piatok 5. augusta čaká slovenských mladíkov druhý prípravný duel, od 23.00 SELČ nastúpia proti Švajčiarsku.

Prípravný zápas pred MS 20:

Slovensko – Nemecko 5:3 (0:1, 1:1, 4:1)

Góly: 33. Demek (Faith, Štrbák), 45. Demek (Sýkora, Štrbák), 50. Myklucha (Kašlík, Dvorský), 58. Petrovský (Petrovický), 60. Petrovský (Petrovický, Stripai) – 19. Blank (Rossmy), 32. Munzenberger (Rutkowski), 46. Szuber (Blank, Samanski). Rozhodovali: Arcano, Homer – Brown, Martin (všetci Kan.), vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše Honzek 5+DKZ za faul kolenom, Szuber 5+DKZ za úder do hlavy a krku, Glotzl 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1.

Zostava SR 20: Latkóczy – Stripai, Petrovický, Štrbák, Nátny, Žabka, Groch, Laurenčík, Bakala – Sýkora, Demek, Jedlička – Kašlík, Myklucha, Petrovský – Faith, Dvorský, L. Nemec – Mišiak, Repčík, Honzek – Kolenič

Hlasy po zápase /zdroj hockeyslovakia.sk/:

Ivan Feneš, tréner SR 20: "Bol to veľmi dôležitý zápas, pre reprezentáciu do 20 rokov vôbec prvý v sezóne 2022/23. Čaká nás dlhá cesta k ideálnej hre. Duel s Nemeckom nám v prvých dvoch tretinách odhalil naše slabé stránky, v tretej zasa tie silné. Záverečné dejstvo symbolizovalo náš charakter a našu vnútornú silu. Využili sme tri presilové hry, čo je dobré znamenie do ďalšieho diania. Napriek tomu nás stále čaká veľa práce."

Servác Petrovský, strelec dvoch gólov v zápase: "V úvode sme boli trošku rozlietaní. Absolvovali sme iba jeden tréning pred zápasom, bolo to cítiť. Pred treťou tretinou sme si sadli a čosi povedali v kabíne aj na striedačke. Zabralo to. Bolo to oveľa ľahšie. Víťazstvo sme strhli na svoju stranu vďaka dobrej partii a tímovému duchu, ktorý nás zdobí."

Jakub Demek, strelec dvoch gólov v zápase: "Rozbiehali sme sa pomalšie, bol to prvý zápas pre každého po dlhšom čase. Časom to bolo lepšie. Ukázali sme silu tímu, že ani za nepriaznivého stavu sa nezlomíme a dokážeme zdolať kohokoľvek."