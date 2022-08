Trnava bude mať v odvete čo robiť: Poľskému súperovi doma nestrelila ani gól

Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy s Rakówom Čenstochová 0:2. Oba góly strelil Ivan Lopez v prvom polčase, druhý z pokutového kopu.

Odveta v Poľsku je na programe vo štvrtok 11. augusta o 18.00 SELČ. Postupujúci sa v play off stretne s víťazom dvojzápasu medzi Sláviou Praha a Panathinaikosom Atény.

1. zápas 3. predkola EKL:

FC Spartak Trnava - Raków Čenstochová 0:2 (0:2)

Góly: 30. a 45.+1 Lopez (druhý z 11 m). Rozhodcovali: Pajac - Mihalj, Šarič (všetci Chorv.), ŽK: Daniel, Bamidele, Bukata, Mikovič - Czyž, 8720 divákov.

Trnavčania začali lepšie. Už po minúte hry potiahol akciu Ristovski, ale jeho center na Bamideleho odvrátila obrana hostí. O pár sekúnd neskôr sa dostal k zakončeniu aj Ristovski, ale loptu len „lízol" hlavou. Sľubný trnavský úvod trval až do 23. minúty, keď arbiter nariadil prvú teplotnú prestávku. Hra sa potom vyrovnala a do hry sa začali dostávať aj Poliaci. No loptu mali stále častejšie na kopačkách hráči Spartaka. Potom však prišla studená sprcha pre domácich, lebo v 30. minúte išli hostia do vedenia. Lopez jemne tečoval oblúčik spoluhráča za obranu, to zmiatlo brankára Takáča a lopta skončila v bráne - 0:1. Záver prvej časti hry bol potom čoraz viac rozkúskovaný. Na jej konci fauloval Bukata v šestnástke Wdowiaka a Lopez pokutový kop premenil - 0:2.

Do druhého polčasu pripravil tréner Trnavy jednu zmenu, Bukatu nahradil Paur. Spartak po prestávke od úvodu tlačil súpera, ale vyloženú šancu si nevypracoval. Naopak v 64. minúte mohol po rýchlom brejku zvýšiť Gutkovski, ale Takáč vytlačil loptu na roh. Potom opäť zahrozili domáci, ale v pokutovom území im chýbalo viac kreativity a individuálneho kumštu. Obaja tréneri si potom vyčerpali všetky striedania, ale domácim to ku gólu nepomohlo a hostia si bez problémov svoj triumf postrážili. Najväčšiu šancu na zníženie stavu mal v závere Iván, ale nevyužil moment na zakončenie a Trelowski zneškodnil aj strelu Bamideleho.