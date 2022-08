Nestarnúci Jágr chce stále hrať: Naznačil však, kedy by mohol ukončiť bohatú kariéru

Jaromír Jágr (50) sa aj v hokejovo veľmi pokročilovom veku chystá na ďalšiu sezónu v profesionálnom hokeji, no do úvodného zápasu s najväčšou pravdepodobnosťou nenastúpi. Zároveň priznal, kedy by svoju nesmierne úspešnú kariéru mohol ukončiť.

Klub z Kladna vo štvrtok organizoval tlačovú konferenciu, kde sa ukázal aj majiteľ Jaromír Jágr. Okrem predstavenia nových posíl taktiež prišla reč na jeho budúcnosť. Česká hokejová legenda naznačila, že v nasledujúcom ročníku chce hrať, avšak začiatok ligy zrejme nestihne. „Nebudem schopný začať sezónu. Musím teraz robiť pre Kladno iné veci než sa pripravovať na základnú časť, zanedbával by som celý klub. Nie som blázon, aby som si v päťdesiatke myslel, že bez tréningu môžem hrať a konkurovať tak mladým hráčom," povedala slávna osemdesiatšestka. Jeden z najlepších strelcov v histórii NHL nechce s hokejom úplne končiť, napriek tomu ale dal termín, kedy by k tomuto rozhodnutiu mohlo prísť. „Končiť nechcem. Sú tam ešte určité výzvy a míľniky. Verím, že tento rok bude Winter Classic. Bolo by to dôstojné rozlúčenie s mojou kariérou," priznal.