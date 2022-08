Sága okolo hviezdnej americkej basketbalistky vyvrcholila: Ruský súd nemal žiadne zľutovanie

Ruský súd vo štvrtok odsúdil americkú basketbalistku Brittney Grinerovú (31) na deväť rokov vo väzení po tom, čo ju uznal vinnou z pašovania a prechovávania drog. Právnici basketbalistky uviedli, že sa plánujú odvolať proti „nezmyselnému" rozsudku. Na ten zareagoval aj americký prezident Joe Biden a označil ho za neakceptovateľný.

Súd „uznal obžalovanú vinnou z pašovania a držby značného množstva narkotík", povedala sudkyňa Anna Sotnikovová, ktorá tridsaťjedenročnej Grinerovej nariadila aj zaplatiť pokutu vo výške jeden milión rubľov (cca 16.000 eur).

Prokuratúra vo štvrtok žiadala 9,5-ročný trest odňatia slobody, Grinerovej hrozilo maximálne desať rokov. Jej právnička Maria Blagovolinová vyjadrila súdu žiadosť, aby ju oslobodil alebo zvážil miernejší trest v prípade uznania viny. „Spravila som chybu, ktorá ma úprimne mrzí a dúfam, že svojím rozhodnutím neukončíte môj život. Chcem, aby súd pochopil, že išlo o neúmyselnú chybu, ktorá vznikla v strese a počas zotavovania sa po ochorení Covid-19," povedala ešte pred rozsudkom Grinerová, ktorú vo februári zadržali na moskovskom letisku Šeremetievo, keď jej v batožine našli náplne s konopným olejom.

Dvojnásobná olympijská šampiónka a víťazka WNBA minulý týždeň na súde priznala, že mala náplne s konopným olejom, ale povedala, že nemala žiadny zločinný úmysel a tvrdila, že ich prítomnosť bola spôsobená unáhleným balením. V ruskom súdnom systéme sa priznaním viny automaticky nekončí súdny proces.

Proces s Grinerovou sa v nedávnom období zrýchlil, keďže USA a Rusko diskutovali aj o potenciálnej výmene väzňov, do ktorej by mohla byť zahrnutá aj 31-ročná basketbalistka. USA sa spolu s ňou snažili vymeniť aj zadržiavaného občana Paula Whelana, ktorý bol obvinený zo špionáže, za ruského priekupníka so zbraňami Viktora Buta, ktorého už viac než desať rokov väznia v USA.

"Žiadam súd, aby uznal Grinerovú vinnou a odsúdil ju na deväť rokov a šesť mesiacov väzenia," povedal prokurátor Nikolaj Vlasenko a žiadal trest tesne pod možné maximum 10 rokov. Povedal, že Grinerová „zámerne postupovala cez zelený koridor na colnici a uviedla, že nemá čo deklarovať, aby zatajila látku".

Grinerová vošla do súdnej siene v putách v sprievode niekoľkých strážcov zákona a policajného psa. Pred začiatkom pojednávania stála v priestore pre obžalovaných a zdvihla fotografiu. Na nej je so spoluhráčkami z ruského klubu UMMC Jekaterinburg, za ktorý hrá. Jej právnička Maria Blagovolinová na súde povedala, že Grinerová bola „ikona pre mnohých ľudí" a „bola odvážna priznať svoju vinu." Dodala, že v Grinerová doniesla do krajiny len tesne nad povolené množstvo zakázanej látky. Basketbalistka na predchádzajúcich pojednávaniach uviedla, že má povolenie od amerického doktora na užívanie medicínskej marihuany na zmiernenie bolestí po mnohých zraneniach: „od chrbtice až po chrupavky".

Rozsudok ostro kritizoval americký prezident Biden, ktorý uviedol v písomnom vyhlásení, že je neakceptovateľné a vyzval na prepustenie Grinerovej. „Rusko neprávom drží Brittney," citovala ho agentúra dpa.