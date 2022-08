Dnes štartuje anglická futbalová liga aj s brankármi Dúbravkom a Rodákom: Budú len leštiť lavičky?

Zápasom Crystal Palace - Arsenal sa dnes začína nový ročník anglickej futbalovej Premier League. Aj s dvoma slovenskými brankármi, ktorých budúcnosť je dosť neistá. Martin Dúbravka (33) v Newcastli United i Marek Rodák (25) v londýnskom Fulhame sa musia pred štartom sezóny triasť o pozície klubových jednotiek.

Náš reprezentačný tandem si ich vlani vybojoval tvrdou prácou, ktorá pomohla obom tímom k záchrane medzi elitou. Počas leta však ich kluby priviedli na brankársky post tvrdú konkurenciu. Newcastle angažoval za 11,5 milióna eur Nicka Popa z Burnley, Fulham získal za 3,6 milióna Bernda Lena z Arsenalu.

O Dúbravku prejavil záujem Leicester City, ktorý opustil Kasper Schmeichel. Žilinský rodák nechce sedieť v Newcastli medzi náhradníkmi. „Mám ambíciu chytať a neskrývam to. Konkurencia je dobrá pre každého. Všade, kde som bol, som musel o pozíciu bojovať. Pred sezónou som urobil maximum, teraz je to na trénerovi,“ vyhlásil pre chroniclelive.co.uk.

Brankár Rodák pomohol Fulhamu pred dvoma rokmi k postupu do Premier League, no smotanu zlízal Francúz Alphonse Areola, ktorý prišiel na hosťovanie z Realu Madrid. „Ak by sa objavil nový brankár, bude záležať na trénerovi, čo mi povie a kto bude pre neho jednotkou. Keby sa opakovala situácia, asi by som musel odísť,“ povedal Marek pred časom pre sport.sk.

Favoritov na prvenstvo je viac. Najväčším obhajca titulu Manchester City a FC Liver­pool. Prvý sa posilnil o Nóra Erlinga Haalanda, druhý získal útočníka Darwina Nuneza. V Manchestri United zatiaľ ostáva hviezdny Cristiano Ronaldo, ktorý si chce vydupať odchod z klubu. Zbrojila aj Chelsea, keď kúpila Raheema Sterlinga a na zozname želaných hráčov má stále Milana Škriniara.