Ivaniševič prezradil Djokovičove plány: Chce vyhrať 30 grandslamov!

Má 35 rokov, v Austrálii hrať nemôže a nad jeho účasťou na US Open visí veľký otáznik. Napriek týmto limitujúcim faktorom má srbský tenista Novak Djokovič veľké plány. Na Tour chce byť aktívny do štyridsiatky a počet svojich grandslamových titulov (21) chce zaokrúhliť na číslo 30!

Djokovič stále odmieta vakcináciu proti COVID-19. Je to jeho telo a on si o ňom rozhoduje sám. To sa však nepáči autoritám v Austrálii a USA. Protinožci ho v januári po nechutnej ťahanici deportovali z krajiny a na tri roky mu zakázali vstup. Preto si turnaj v Melbourne môže na ten čas vyškrtnúť zo svojho kalendára. Otázne bude, či nakoniec dostane vízum do USA a bude môcť hrať vo Flushing Meadows. Na svojho španielskeho rivala Rafaela Nadala (36) stráca jeden grandslamový triumf. Djoker však neskladá zbrane a svoj plán rozdelil na päť sezón, v ktorých chce zaknihovať ešte deväť titulov z turnajov veľkej štvorky. V jeho prípade dvojky alebo trojky...

„Niekoľkokrát mi opakoval, že chce hrať ešte päť rokov a získať 30 grandslamových titulov. To je jeho cieľ,“ prezradil Noleho tréner Goran Ivaniševič pre Sportskeeda Tennis. Djokovič sa naposledy radoval z grandslamovej trofeje tento rok vo Wimbledone. Na US Open sa pripravuje tak, ako keby tam mohol hrať. „Zatiaľ čakám na povolenie vycestovať do USA. Držte mi palce,“ odkázal belehradský rodák svojim fanúšikom.