Mečíř o talentovanej tenistke Jamrichovej: Vidím v nej Kvitovú!

Výkony našich talentov pozorne sledoval. Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2022 neunikol ani pozornosti prezidenta STZ Miloslava Mečířa (58). Veľkú radosť mu spravila predovšetkým tenistka Renáta Jamrichová (15), ktorá zobrala juniorské podujatie útokom a pre Slovensko vybojovala dve zlaté medaily.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jamrichová najskôr zničila súperky vo dvojhre a neskôr sa tešila aj z titulu v miešanej štvorhre po boku Daniela Balaščáka (15). „EYOF je veľmi krásne podujatie, podobné olympijským hrám. Pre všetkých zúčastnených športovcov je to určite skvelý zážitok a zároveň dobrá príprava na kariéru. To, že sa našim tenistom podarili dve zlaté medaily, som veľmi rád. Dúfam, že ďalšie výsledky budú na tieto úspechy nadväzovať a skúsenosti zúročia aj v budúcnosti,” zhodnotil pre Nový Čas Mečíř.



Mnohí Jamrichovú prirovnávajú kvôli dlhým nohám k Daniele Hantuchovej, olympijský víťaz zo Soulu má však iný názor. „Renátku by som skôr prirovnal k Petre Kvitovej. Tým, že je ľaváčka a má krásne uvoľnený štýl. Navyše, výborne sa pohybuje po kurte. Kariéru má rozbehnutú sľubne. Dúfam, že prechod medzi dospelú kategóriu zvládne bez problémov,“ doplnil Mečíř. Na otázku, kedy by sa mladá Trnavčanka mohla zapracovať do fedcupového tímu, odpovedal uvážlivo. „To si netrúfam povedať. Vyzdvihol by som to, že všetky dievčatá, aj okolo nej, staršie hráčky, sú na veľmi sľubnej úrovni. Na tréningoch si zároveň dobre sparingujú. Najdôležitejšie je, keď je dobrá konkurencia, z ktorej potom niečo môže vyrásť,“ myslí si legenda slovenského tenisu.

ODMIETA KRITIKU

Práve na reprezentáciu sa však občas valí kritika. Či už v mužskom alebo ženskom tíme, mladé talenty vraj veľmi priestor nedostávajú. „Niektoré tie reči sú skôr z neznalosti. Myslím si, že tréningová úroveň je koncentrovaná z celého Slovenska. To, ako sa športovci vedia presadiť vo svete, je potom v ich rukách. My sa snažíme im dať čo najviac príležitostí. Zapájame ich do sparingu aj s veľkými tímami. To sú pre mladých určite vzácne skúsenosti," vysvetlil Mečíř.