Legendárny Lendl sa zastal Djokoviča: Mrzí ma, že sa do tenisu ťahá politika

V New Yorku sa chce vyrovnať Nadalovi. Otázne je ale, či srbský tenista Novak Djokovič (35) bude na US Open štartovať. Zatiaľ to vyzerá, že ako nezaočkovaní proti covidu, si turnaj pozrie iba v televízii ako divák.

Novak Djokovič má na konte 21 grandslamových titulov, o jeden menej ako Španiel Rafael Nadal, ale o jeden viac ako Švajčiar Roger Federer. Djokovič prišiel o možnosť získať ďalší grandslam v januári na Australian Open a teraz zrejme príde aj o US Open. „Ten príbeh sa ešte neskončil. Bude to vybavené, až keď všetci traja ukončia kariéru,“ uvažoval o tenisovom kráľovi Nadal-Djokovič-Federer pre chorvátsku televíziu Nova legendárny český tenista Ivan Lendl. „Mrzí ma, že je to ovplyvnené politikou kvôli otázke očkovania. Ja len dúfam, že o 20 rokov sa na rekordéra nebudeme pozerať cez túto skutočnosť. Chcem aby bol na čele niekto s výhodou troch či štyroch titulov, aby jeho pozícia bola nespochybniteľné,“ dodal Američan s českými koreňmi.