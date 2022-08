Vtipná reakcia na Slafkovského účet: Brankár Montrealu sa teší na spoluprácu

Kanadský hokejový brankár Jake Allen (31) patrí medzi najskúsenejších hráčov Montrealu Canadiens. Momentálne si vychutnáva voľno v kruhu rodiny a v rozhovore pre zámorské médiá sa vyjadril aj na margo Juraja Slafkovského.

Skúsený brankár sa teší na spoluprácu s mladými hráčmi v Montreale. „Do tímu prichádza veľa mladého talentu, nové tváre a zručnosti, čo je vzrušujúce. Okolo tejto skupiny je naozaj veľa optimizmu. Veľmi sa teším na to, ako budú chlapci rásť," povedal Jake Allen pre nhl.com.

Kanaďan sa vyjadril aj k tohtoročnej draftovej jednotke Jurajovi Slafkovskému. „V tíme teraz patrím k tým starším hráčom, takže sa budem snažiť o to, aby som čo najviac pomáhal mladým chlapcom. Uvidíme, čo dokáže veľké dieťa (Juraj Slafkovský, pozn. red.). Veľmi sa teším na to, keď s ním budem môcť vykorčuľovať na ľad. Vyzerá, že je to mladý chalan plný entuziazmu, ktorý rozdáva pozitívnu energiu na všetky strany. Je skvelé, že ho môžeme mať v našom tíme a som si istý, že na prvom tréningu mi niekoľko gólov určite dá,“ dodal brankár Montrealu Canadiens. Organizácia do tímu okrem Slafkovského získala aj útočníka Filipa Mešára.