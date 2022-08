Kmotríkovi došla trpezlivosť s fanúšikmi: Chce sa zbaviť Slovana!

Dochádza mu trpezlivosť! Futbalisti Slovana mali v Lige majstrov po víťazstve v Budapešti nad Ferencvárosom (2:1) nasmerované do 3. predkola.

Domáca odveta im ale nevyšla, po prehre 1:4 sa belasí s najprestížnejšou európskou klubovou súťažou rozlúčili. Prišli tak nielen o prémie za postup do ďalšieho kola a šancu zabojovať o skupinovú fázu, ale z účtu im odíde 78 tisíc eur. Presne toľko musí Slovan zaplatiť za pokutu od UEFA.

Tú dostal klub za rasistické pokriky svojich fanúšikov a používanie pyrotechniky. Navyše, belasým zatvoria sektor C, kde majú svoje miesto skalní fanúšikovia. No a majiteľovi klubu Ivanovi Kmotríkovi st. dochádza trpezlivosť. Nie je to totiž po prvý raz, kedy klub platí za svojich priaznivcov.

"Nie sme ochotní platiť pokuty od rána do rána. Toto bola jedna z posledných kvapiek, ktorá ma opäť donútila uvažovať nad tým, že sa Slovana ako majitelia zbavíme," povedal Kmotrík pre Šport24.sk.