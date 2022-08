Dunajskú Stredu stihol dvojitý trest: Po vylúčení hneď aj inkasovala

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda stratili domáce úvodné stretnutie 3. predkola Európskej konferenčnej ligy v priebehu niekoľkých (desiatok) sekúnd.

V stredu prehrali s rumunským FCSB 0:1, jediný gól dostali bezprostredne po vylúčení svojho kapitána Dominika Kružliaka. Podľa hráčov sa mužstvo po týchto ranách otriaslo, stredopoliar Dominik Veselovský však zdôraznil, že výkon zo záveru duelu je nutné zopakovať počas celých 90, v odvete možno aj 120 minút.

"Pred inkasovaným gólom sme nehrali veľmi dobre, po červenej karte sme sa zomkli a hrali sme lepšie. Takto musíme hrať od začiatku. Je tu vyššie tempo, musíme sa nachystať na EKL, že sú v nej lepší súperi. Fyzicky aj z hľadiska intenzity to bolo dobré, musíme sa cez týždeň ešte lepšie pripraviť a v odvete to musíme otočiť. Do odvety potrebujeme zlepšiť finálnu fázu, viac zakončovať a viac sa dostávať do šestnástky," povedal Veselovský.

S úrovňou zápasu bol spokojný aj tréner Adrian Guľa: "V Dunajskej Strede sme videli kvalitného súpera, proti ktorému sme boli veľmi blízko k dobrému výsledku, ale takéto zápasy rozhodujú malé detaily. Ten moment bol proti nám, súpera to dostalo do vedenia. Mužstvo pracovalo aj o jedného menej, chcelo ukázať divákom aspoň jednu gólovú situáciu a vyťažiť z toho maximum. Je to polčas, budeme makať aj v odvete a budeme túžiť po tom, aby sme tam strelili minimálne jeden gól a aby sme sa na domáci trávnik vrátili v ďalšom kole európskej súťaže. Budeme na tom tvrdo pracovať."

Herne vyrovnaný súboj sa zlomil na pomedzí 68. a 69. minúty. Kružliak si ako posledný hráč vzadu zle spracoval loptu, zmocnil sa jej protihráč Octavian Popescu a stopér DAC ho musel stiahnuť za dres, aby nepostupoval sám na brankára. Kružliak videl nespornú druhú žltú kartu a predčasne putoval pod sprchy. Dunajská Streda zareagovala striedaním, nastúpil obranca Mateus Brunetti, ale hostia dokonale zužitkovali priamy kop nariadený za Kružliakov faul a ešte viac vytrestali fortunaligistu. Risto Radunovič odcentroval do šestnástky a Joonas Tamm nekompromisným volejom pod brvno otvoril skóre.

"Stratili sme koncentráciu, Domino sa ľahko nechal vykartovať, mal tretiu kartu pri štandardke a stratil koncentráciu pri rozohrávke. Odskočila mu lopta a súper to využil, tam už nebolo čo riešiť. Druhá vec je, že nás to ihneď zabolelo, hneď to bol dvojitý trest z tej štandardky. Na zadnej žrdi sme to mali inak vyskladané, mal tam byť vyšší hráč, chalani to nedohrali, musím si to pozrieť. Toto sú veci, ktoré vás v lige nevytrestajú tak často. Na tomto treba jednoznačne pracovať, na okamžitom prepnutí pozornosti, bolo tam viac situácií, keď sme to vypli a práve vtedy bol súper nebezpečný. Keď sme to udržali v tempe a intenzite, súper bol hrateľný. Preto boli chlapci smutní, lebo cítili, že súper bol síce dobrý, ale hrateľný," dodal Guľa.

Domáci kouč chcel v závere ešte niečo urobiť s výsledkom dvojnásobným striedaním, keď poslal na trávnik aj uzdraveného kapitána Zsolta Kalmára. Jeho zverenci zatlačili napriek početnej nevýhode, ale nepodarilo sa im vyrovnať. Prvýkrát v sezóne sa nepresadil Nikola Krstovič.

Dvadsaťdvaročný čiernohorský útočník skóroval v úvodných siedmich súťažných dueloch ročníka, v EKL dal päť a vo FL tri góly. Jeho šnúra trvala ešte dlhšie, bez presného zásahu nezostal ani v záverečných troch vystúpeniach v predchádzajúcej sezóne. Spolu Krstovičova séria vydržala desať stretnutí, v ktorých sa jedenásťkrát zapísal do streleckej listiny.

"Asi sa zhodneme na tom, že to je zatiaľ naša najťažšia prekážka. Preto to hráme, je to super protivník a tešíme sa na odvetný zápas, kde je všetko otvorené. Verím, že to zvládneme. Po vylúčení som cítil z tímu, že chce dať vyrovnávajúci gól. Po tom, ako sme inkasovali, bola reakcia výborná. Tlačili sme sa do gólu, škoda, keby som tam zavrel zadnú žrď, možno to mohla byť veľká šanca. V týchto zápasoch rozhodujú detaily a myslím si, že my sme neboli dostatočne dôslední, a preto sme prehrali. Oni vedia, že druhý zápas hrajú doma, tam sú silní. Mali sme zábery z ich domáceho zápasu, bude to veľmi náročné, ale musíme ísť naplno a myslím si, že to zvládneme," povedal stredopoliar Miroslav Káčer. Odveta v Bukurešti je na programe vo štvrtok 11. augusta o 19.30 SELČ. Postupujúci sa v play off stretne s víťazom dvojzápasu medzi nórskym Vikingom Stavanger a írskym Sligom Rovers.