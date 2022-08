Slovan Bratislava nastúpi na pôde Olympiakosu s novinkou: Trénera Weissa trápia absencie dôležitých hráčov

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa vo štvrtkovom úvodnom zápase 3. kvalifikačného kola Európskej ligy 2022/2023 predstaví na pôde úradujúceho gréckeho majstra Olympiakos Pireus.

Oba tímy sa stretli aj pred rokom v play-off kvalifikácie o účasť v skupinovej časti EL, Slovan najskôr prehral v Grécku 0:3 a potom doma remizoval 2:2. "Belasí" nastúpia vo štvrtok v meste Pireus v nových dresoch, s ktorými budú hrávať počas celého aktuálneho ročníka.

Slovan nemôže v prvom zápase počítať s viacerými hráčmi. "Pre karty nemôže hrať Ivan Šaponjič, Vlado (Vladimír Weiss ml.) je zranený a Dávid Holman sa nešťastne zranil na utorňajšom tréningu. Títo traja chýbajú, ostatní sú k dispozícii. Nemáme toľko variant do útoku, na to sa nás však nikto nebude pýtať. Máme dostatok hráčov, ktorí môžu zaujať ich miesta a milo prekvapiť, čomu verím. Musíme hrať veľmi kolektívne, aby sme boli dobrým súperom pre Olympiakos," uviedol tréner Vladimir Weiss st. na oficiálnom klubovom webe. Na súpisku pre dvojzápas dopísal útočníka Žana Medveda.

Weiss dúfa, že jeho zverencom sa podarí prekvapiť gréckeho súpera podobne ako izraelskému klubu Maccabi Haifa, ktorý vyradil Olympiakos v 2. predkole Ligy majstrov. "Máme viac oficiálnych zápasov, no Olympiakos hral výborné prípravné duely. Hrá doma a budú ho hnať fanúšikovia. Pred rokom sme tu prehrali 0:3, keď sme dostali tri góly z rohov, čo sme trénovali. Uvidíme, ako to zvládneme teraz a s čím prekvapíme súpera. Nechceme len brániť, to nie je dobrá idea. Chceme byť aj aktívni vpredu a niečím ich prekvapiť tak ako Haifa, ktorá hrala fantasticky," povedal kouč "belasých" o taktike svojho tímu.

Bývalý tréner slovenskej reprezentácie sa pripravoval aj na nového lodivoda Olymiakosu Carlosa Corberána zo Španielska, ktorý zažije premiéru na lavičke práve v dueli proti Slovanu: "Nový tréner vždy prinesie nové myšlienky a čerstvú krv. Určite aj zmení herný plán na svoj obraz a bude chcieť hrať futbal, v ktorom bol vychovávaný pod Bielsom. Pozreli sme si jeho zápasy z obdobia, keď viedol Huddersfield a taktiež posledné stretnutia Olympiakosu."

Ak Slovan prejde cez Olympiakos, v play-off si zmeria sily s izraelským klubom Maccabi Haifa alebo cyperským Apollon Limassol z 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov. Slovan by 18. augusta začínal vonku a odvetu by absolvoval o týždeň neskôr v domácom prostredí.