Slováci testovali v Edmontone ľad: Bez troch hráčov, no s brankárom Latkóczym

Prvý tréning už majú za sebou. Slovenská hokejová reprezentácia Slovenska do 20 rokov si v dejisku MS v kanadskom Edmontone vyskúšala ľad.

Trénerský štáb na čele s hlavným koučom Ivanom Fenešom sa v intenzívnych intervaloch zameral predovšetkým na rozhýbanie po náročnej ceste a prípravu na Nemcov, ktorí budú v stredu 3. augusta od 13.00 miestneho času (21.00 SELČ) prvý súpera Slovákov v príprave.

Slovenská hokejová výprava, zápasiaca nielen s logistickým problémami ohľadom chýbajúcich batožín, ale aj s takzvanou pásmovou chorobou pre prekonaní osemhodinového deficitu, si rozložila tréningový stan v edmontonskom komunitnom a rekreačnom centre Clareview, vzdialenom asi dvadsať minút cesty autobusom od haly Rogers Place. Na rovnakom mieste absolvovala v utorok popoludní miestneho času prvú tréningovú záťaž. Zatiaľ bez trojice Ľubomír Kupčo, Oliver Stümpel, Viliam Kmec ako aj bez asistenta trénera Martina Štrbáka. Ich hokejové tašky sa nedostavili do Edmontonu v pôvodnom termíne. Z Frankfurtu ich dopravili do dejiska šampionátu až v utorok neskoro večer.

„Keďže cesta bola náročná, chceli sme, aby sa chlapci dostatočne rozhýbali. Tréning padol vhod. V stredu nás čaká prvý prípravný zápas, o deň nato ďalší. Najbližšie dni budú mať veľmi rýchly spád,“rozhovoril sa pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner Ivan Feneš. Napriek náročnosti situácie panovala na tréningu dobrá nálada. Hráči sa rozjazdili už po prvých cvičeniach. Vďaka ich prístupu mala jednotku vysokú intenzitu vo vyše šesťdesiatminútovom trvaní. „Prejsť sme si chceli viacero vecí. Veľmi ma teší, že priebeh tréningu sprevádzala pozitívna nálada. Chalani sa tešia na šampionát. Pevne verím, že ďalej pôjde všetko hladko a nikto nám z kádra nevypadne,“ pokračoval Ivan Feneš poukzajúc nepriamo na viacero zmien, ktoré sa v nominácii udiali v posledných dňoch na báze viacerých okolností. V súčasnosti má trénerský štáb k dispozícii 27 mien, z ktorých po dvoch prípravných súbojoch vyberie 25 a uzatvorí finálnu šampionátovú súpisku.

Dovtedy dostanú všetci hokejisti šancu ukázať sa v prípravných zápasoch. Prvý duel odohrajú Slováci v stredu 3. augusta od 21.00 SELČ proti Nemcom na hlavnej ploche arény Rogers Place, druhý o deň neskôr od 23.00 SELČ proti Švajčiarom v tréningovej hale. „Od súperov očakávame najmä veľa korčuľovania, čiže prejav, ktorým sa proti nám prezentujú dlhodobo. Nemci aj Švajčiari budú húževnatí, tak ich poznáme. Budú to kvalitné previerky,“ doplnil kouč Ivan Feneš.

Na prvom tréningu sa zúčastnil už aj brankár Šimon Latkóczy, ktorý sa pripojil k výprave po jej príchode do Edmontonu. Očakávaná jednotka slovenského tímu strávila uplynulé dni v Omahe na kempe svojho univerzitného tímu z NCAA. „Mužstvo začalo s letnou prípravou už 5. júla, no ja som dostal výnimku, aby som mohol absolvovať prvý týždeň reprezentačného kempu v Poprade. Po ňom som odletel do Spojených štátov a pred odletom do Edmontonu absolvoval ďalšiu fázu s tímom. Zabýval som sa, vybavil si všetky administratívne záležitosti. Bolo to dobré rozhodnutie vzhľadom na skutočnosť, že po šampionáte mi začínajú školské povinnosti,“ vravel 20-ročný brankár. „Teraz sme však v dejisku majstrovstiev sveta. Máme k dispozícii kvalitný tím, najlepší možný vzhľadom na všetky aktuálne okolnosti. Na šampionát sa veľmi tešíme,“ dodal Latkóczy.