Česká legenda o Saganovi: On volá po rešpekte? Veď sám ho nikdy k nikomu nemal

Česká cyklistická legenda Leopold König (34) reagoval na kritiku Petra Sagana (32), ktorému u mladších pretekárov chýba viac rešpektu.

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) sa nedávno posťažoval, že mu chýba v súčasnom pelotóne rešpekt, najmä u mladších pretekárov. Ako konkrétny príklad uviedol močenie priamo počas jazdy, namiesto prestávok k tomu určených.

Na túto kritiku reagovala česká cyklistická legenda Leopold König (34) v podcaste Z voleje na iDnes.cz. „Vôbec si to nemyslím. Je krásne vidieť, ako Peter Sagan zostarol. Starší závodníci očakávajú rešpekt, ale je dobre, že ho dostávajú len do určitej miery a mladí sa ich neboja. A na to Peter Sagan naráža, že už nie je on ten hlavný ťahúň pelotónu. Je to skôr o strete generácií, než problém rešpektu."

Leopold König tvrdí, že močenie počas jazdy v pelotóne bola bežná záležitosť už aj počas jeho aktívnych rokov. „To sa robilo vždy," hovoril s úsmevom cyklista, ktorý skončil v TOP 10 na Tour, Giro aj Vuelte. „V pretekoch sú zakaždým momenty, keď sa nie je kde vyčurať. Môžete ísť na krajnicu, kde je sto tisíc ľudí, takže budeš čurať na diváka, čo sa deje bežne," opisoval praktiky v profesionálnej cyklistike.

A vrátil sa znova k Petrovi Saganovi. „Prišlo mi strašne úsmevné, keď som si to čítal práve od Petra Sagana, ktorý vo svojich devätnástich rokoch nemal už vôbec žiadny rešpekt k nikomu. A to jazdili fakt vyhlásené mená, ktoré si na tom dávali záležať," dodal bývalý český profesionálny cyklista.