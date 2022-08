Exslovanista Medveď pred zápasom s Olympiakosom: Gréci sú náladoví, menší zázrak by som privítal

Je tu šanca na reparát! Futbalisti Slovana Bratislava vypadli vlani v play-off Európskej ligy s Olympiakosom Pireus. Po prehre 0:3 u súpera remizovali na Tehelnom poli 2:2 a nepostúpili do základnej skupiny. O kolo skôr v rovnakej súťaži narazia belasí na gréckeho majstra, s ktorým majú nevyrovnané účty, aj tohto roku. A dnes opäť začínajú na jeho ihrisku.

Obaja súperi vyleteli z Ligy majstrov po studených domácich sprchách. Slovenského zástupcu „vyfackal“ v odvete Ferencváros (1:4), Olympiakos zasa vyhorel s Maccabi Haifa (0:4). „V Slovane zavládlo po vyradení veľké sklamanie. Chalani musia teraz zdvihnúť hlavy. Bol by som rád, keby sa postarali o menší zázrak a nad menami nabitým Olympiakosom vyhrali. Citeľne im však budú chýbať mladý Weiss i obranca Medveděv,“ uviedol pre Nový Čas bývalý útočník belasých Tomáš Medveď.

V tábore gréckeho tímu prišlo po vypadnutí z milionárskej ligy k zemetraseniu. Neúspech si vyhadzovom odskákal portugalský tréner Pedro Martins, ktorého tri dni pred dnešným súbojom nahradil iba 39-ročný Španiel Carlos Corberan. „Môže to byť kontraproduktívne, ale aj znamenať veľký impulz do novej práce. V zmysle nová metla dobre metie. Gréci sú známi náladovosťou. Dokážu vyhrať i prehrať s hocikým. Šanca na postup tu stále je. Znižuje sa však, ak slovanisti neukážu bojovný a najmä kvalitný herný prejav.“

Obhajca ligového prvenstva z Tehelného poľa podáva v novej sezóne rozpačité výkony. Hneď v prvom kole nechal všetky tri body u nováčika v Podbrezovej. V nedeľu zachraňoval črtajúcu sa prehru doma s Michalovcami až po prestávke, keď otočil z 0:2 na 4:2. „Za prvý polčas si niektorí hráči nezaslúžia nosiť dres Slovana. Takto sa nehrá ani v prípravnom zápase. Bolo to veľké sklamanie aj pre trénera, ktorý im dal príležitosť, a oni ho nepresvedčili. Naopak, urobili hanbu. Našťastie v druhom polčase odvrátili blamáž.“

Vlani si Slovan v Pireu veľmi neškrtol a trojgólové manko nedokázal v odvete zmazať. Dnes by chcel dopadnúť lepšie. Tak, aby mu ostala väčšia nádej zabojovať o postup do play-off aj budúci týždeň. „Musí ísť do zápasu nebojácne a skúsiť Olympiakos zaskočiť. Favoritom je súper, čo belasým vždy viac vyhovovalo. Bude to ťažké. Uvítal by som príjemné prekvapenie,“ dodal Medveď.