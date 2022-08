Juniorské majstrovstvá sveta v atletike: Tebogo napodobnil Bolta

Botswanský šprintér Letsile Tebogo (19) na juniorských majstrovstvách sveta v Cali opäť vylepšil svetový rekord v behu na 100 metrov. Dosiahol čas 9,91 s, pričom vypustil posledných dvadsať metrov. Oslavou triumfu si navyše vyslúžil porovnanie so slávnym Usainom Boltom (35).

Tebogo o tri desatiny prekonal vlastné maximum, ktoré zaznamenal v rozbehoch na nedávnom seniorskom šampionáte v Eugene. Vďaka veľkému náskoku si navyše mohol dovoliť vypustiť posledných dvadsať metrov a predčasne začať oslavovať.

Tebogo priznal, že ho inšpiroval osemnásobný olympijský šampión Bolt, ktorý podobne oslávil triumf na olympijských hrách v roku 2008. „Mrzí ma, ak to niekoho pohoršilo,“ povedal Tebogo. „Ale chcel som, aby si ľudia doma preteky užili, a tiež som chcel pripomenúť, čo urobil Usain Bolt, pretože je to môj vzor,“ dodal.

Tebogo je tiež presvedčený, že mohol zabehnúť čas 9,8 sekundy, keby nevypustil záver. „Čakajú ma ďalšie preteky, takže som nechcel ísť na doraz. Ale toto je v junioroch môj rok a chcem tu nechať rekord pre ďalšie generácie na jeho prekonanie.“

Usain bol pomalší

Fenomenálny jamajský šprintér Usain Bolt bol ešte ako 22 ročný o niečo pomalší ako Tebogo. Boltov osobný rekord na stovke v roku 2007 bol 10,03 sekundy. Rok na to už však na OH v Londýne vytvoril vo finále svetový rekord 9,69 s. V závere behu pritom rozhadzoval rukami a bil sa do pŕs na znak víťazstva.