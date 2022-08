Slovenské talenty Šimková s Gymerskou: Snívame o veľkej olympiáde!

Úsmevy rozdávali na všetky strany. Žrdkárku Annu Šimkovú (16) a bežkyňu Lenku Gymerskú (15), mladé slovenské reprezentantky, prijal v utorok v sídle Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) prezident Anton Siekel po tom, ako sa im na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) podaril krásny medailový úspech.

Šimková vybojovala na EYOF bronzovú medailu v skoku o žrdi, Gymerská sa predtým tešila zo zisku krásneho striebra v behu na 400 m po svojom famóznom finiši.

„Už to na nás určite doľahlo, aké pekné úspechy sme na EYOF dosiahli. Všetko išlo dosť rýchlo, takže si človek nemal čas uvedomiť, čo sa stalo, ale sú to super pocity,“ opísali spoločne dievčatá so širokým úsmevom na tvári. „Bolo veľmi pekné, že nás priamo v dejisku podporovala aj Nasťa Kuzminová, vážime si to. Azda nás bude podporovať aj naďalej,“ zhodli sa úspešné reprezentantky, ktoré snívajú, že sa jedného dňa prebojujú aj na veľkú olympiádu.

„Za také najbližšie ciele si dávame úspešný EYOF o rok v Maribore. Každý mladý športovec však primárne sníva o veľkej olympiáde. Na ňu sa chce dostať a vybojovať úspechy azda každý. Určite by bolo super, keby sa nám to v budúcnosti podarilo obidvom. Olympijskému múzeu by sme potom mohli zanechať tretry,“ dodali so smiechom atlétky, ktorých vzormi sú Ema Zapletalová či sestry Velďákové.