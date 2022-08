Dvojnásobnú zlatú medailistku z EYOF Jamrichovú prirovnávajú k Hantuchovej: Rady od Daniely mi veľmi pomohli!

Predpovedá sa jej žiarivá budúcnosť! Jedna z najtalentovanejších slovenských tenisových junioriek Renáta Jamrichová (15) dosiahla na nedávnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici dvojnásobný zlatý úspech. Sympatická Trnavčanka deklasovala v dvojhre jednu súperku za druhou a zlato získala aj v miešanej štvorhre po boku Daniela Balaščáka (15). V rozhovore pre Nový Čas Jamrichová prezradila, že jedným z jej veľkých vzorov je Daniela Hantuchová, s ktorou ju kvôli jej dlhým nohám i štýlu hry mnohí porovnávajú. Dve generácie hráčok dokonca spoločne už absolvovali nie jeden úspešný tréning.

- Stále som šťastná z toho, čo sa mi podarilo. Hrala som veľa zápasov po sebe, takže o to cennejší je ten pocit zadosťučinenia.

Vo finále dvojhry vás v hľadisku bola podporiť aj Nasťa Kuzminová...

- Bola som veľmi milo prekvapená z toho, že sa Nasťa prišla pozrieť aj na mňa. Bolo mi cťou, že vôbec bola na mojom zápase.

Mali ste so sebou aj nejaký talizman?

- Zberačky z Banskej Bystrice mi dali pred zlatým zápasom náramok, ktorý teraz nosím. Dúfam, že mi bude nosiť šťastie aj naďalej.

Mnohí vás prirovnávajú k Daniele Hantuchovej. Súhlasíte s týmto porovnaním?

- Porovnávať sa s Danielou, to si ešte netrúfam. Na jej úrovni zatiaľ nie som. Daniela je však pre mňa veľký vzor. Rovnako aj Petra Kvitová, ktorá je ľaváčka, ako ja. Obe sú to sympatické hráčky.

Už ste sa s Hantuchovou niekedy stretli?

- S Danielou som párkrát už trénovala. Navyše mi dala rady, ktoré mi veľmi pomohli.

Aký ste typ hráčky? Nebojíte sa dať emócie na kurte zo seba von?

- Keď treba vypustiť emócie, tak to zo seba na kurte dám von. Väčšinou sa však snažím vyzerať navonok pokojná, aj keď to vnútri tak nie je, aby si súperky mysleli, že som v pohode.

Aké sú vaše plány po EYOF?

- Trénovať a dať sa dokopy. Možno juniorský US Open v septembri. Zatiaľ somv15. v kvalifikácii, takže šanca, že sa na tento grand slam prebojujem, je veľká. Samozrejme to budem hrať aj budúce roky, takže sa nič nestane, ak tam tento rok nepôjdem.

Ako dlho bude podľa vás trvať, kým dostanete šancu v reprezentácii a zapracujete sa do fedcupového tímu?

- To je ťažká otázka. Aj ostatné baby, staršie odo mňa, majú skvelé výsledky. Možno o pár rokov by sa mi to mohlo podariť.