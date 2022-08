Dusno v Manchestri United: Ronaldo opustil duel s Vallecanom predčasne

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) spolu s ďalšími hráčmi Manchestru United odišli z nedeľného prípravného zápasu proti Rayu Vallecanu (1:1) pred záverečným hvizdom. Ich tréner Erik ten Hag označil tento krok za neakceptovateľný.

Ronaldo sa vrátil do zostavy po 12 týždňoch. Nastúpil v základe a za domáci tím odohral prvý polčas. Predtým vynechal sústredenie v Thajsku a Austrálii i ostatné prípravné stretnutia z "osobných dôvodov". V uplynulých týždňoch navyše vyjadril túžbu opustiť anglický klub.

"Okrem Ronalda išli domov aj ďalší. Toto nebudem trpieť, je to neakceptovateľné a povedal som im to. Sme tím a všetci by mali ostať do konca," uviedol Ten Hag pre DPA.

"Červených diablov" povedie v prvom majstrovskom zápase v nedeľu, keď v úvodnom kole nadchádzajúceho ročníka Premier League privítajú na svojom ihrisku Brighton.