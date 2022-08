Prečo končí Bratislava Capitals? Útočník Sloboda reaguje na trpký koniec klubu

Vlani zasiahli hokejový klub Bratislava Capitals dve tragické udalosti a teraz sa zdalo, že sa tím opäť odrazí od dna. Stal sa ale opak a klub ukončil svoju činnosť. Situáciu okomentoval útočník Capitals Marek Sloboda.

Slovenský klub sa musel vlani vysporiadať s dvoma smutnými udalosťami. Prvá z nich bola smrť hokejistu Borisa Sádeckého, ktorý skolaboval na ľade počas duelu a neskôr zomrel v nemocnici. O pár dni neskôr spáchal samovraždu generálny riaditeľ Capitals Dušan Pašek mladší.

Otrasený bratislavský klub sa preto rozhodol predčasne ukončiť sezónu a teraz dokonca aj celkovú činnosť. Na nadchádzajúce obdobie mal pritom podpísaných hráčov, pričom niektorí z nich už mali mať v Bratislave obstarané byty. Ocitli sa tak v dosť nepríjemnej situácii, pretože klub im dal o svojom konci vedieť deň pred zrazom.

Celú situáciu podrobne popísal útočník Marek Sloboda „Som veľmi sklamaný a zároveň nahnevaný z toho, ako to dopadlo, a akým spôsobom sa to celé udialo. Zmluvu som podpisoval ešte v apríli a celé leto som bol v kľude, tešil som sa na kvalitnú súťaž a na to, že budem zase hrať doma v Bratislave. Jednanie bolo veľmi profesionálne a rýchlo sme sa dohodli, dostal som dobrú ponuku a bol som ubezpečený, že sa bude na 100 percent pokračovať aj napriek rôznym rečiam, ktoré som registroval vo svojom okolí,“ napísal na úvod Sloboda na sociálnych sieťach.

„Takže máte tri mesiace podpísanú zmluvu, podriadite ste tomu všetko, odmietnete iné ponuky, zariadite si podľa toho život, investujete do bývania, kondičného trénera, tréningov na ľade a podobne. Pár dní pred zrazom dostanete prostredníctvom emailu informáciu, že klub má problémy. Nič pritom nenasvedčovalo takémuto scenáru, naozaj jednania boli na veľmi vysokej úrovni a všetko prebiehalo hladko,“ prezradil rodák z Bratislavy.

Nebolo ani zrnko pochybností, že Bratislava Capitals neodštartuje nový ročník. Sloboda zostal nemilo prekvapený, pretože mnohí spoluhráči si v Bratislava pripravovali zázemie na novú sezónu. „Prvé podozrenie nastalo, keď mi prišli na sklad moje hokejky a dodávateľ mi oznámil, že si ich bohužiaľ nemôžem prebrať. Klub mal podpísaných cca 20 hráčov, aj zahraničných, z ktorých pár som poznal a niektorí tu už mali podľa mojich informácií dokonca dohodnuté byty. Takto nás všetkých vrátane realizačného tímu a ďalších ľudí okolo klubu prehodili cez palubu, deň pred oficiálnym zrazom, pričom pravdepodobne nedostaneme ani žiadne odškodné. Bude veľmi zložité pre nás všetkých si v tomto období niečo nájsť, keďže všade už majú hotové kádre a podpísaných hráčov,“ uviedol Sloboda a napriek všetkému ďakuje ľuďom v klube a praje im veľa šťastia do budúcnosti.