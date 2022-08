Tréner Weiss pred duelom Slovana v Pireu: Ideme do jamy levovej

Futbalový Slovan Bratislava sa vo štvrtok v zápase 3. predkola Európskej ligy predstaví na pôde gréckeho Olympiakosu Pireus.

Po necelom roku sa tak vracia na štadión Karaiskakis a bude mať šancu napraviť vlaňajší výkon, keď rovnakému súperovi podľahol 0:3 v prvom stretnutí play off EL.

Slovan nevyužil v 2. predkolo Ligy majstrov výhodu z prvého duelu na ihrisku Ferencvárosu Budapešť, ktorý zvládol 2:1, a doma prehral s maďarským súperom 1:4.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. si napravili chuť o tri dni neskôr, keď na Tehelnom poli zdolali v ligovom zápase Michalovce 4:2, no väčšina hráčov z tohtoročných európskych stretnutí nebola v základe a niektorí ani na lavičke. "Nechal som ich oddychovať. Pireus má ešte väčších hráčov a väčšie osobnosti ako Fradi. Ideme do jamy levovej - Olympiakos je dobré mužstvo s dobrým publikom, ktoré má na Ligu majstrov," uviedol tréner Weiss po ligovom stretnutí s Michalovcami, pred ktorým vymenil prakticky celé mužstvo okrem Giorgiho Čakvetadzeho.

"Nechcel som riskovať, urobil som to jedine s Čakvem. Chcem ho dostať do tempa a som rád, že ukazuje svoju kvalitu," odôvodnil kormidelník postavenie mladého Gruzínca.

Kouč bratislavského klubu musí čeliť aj niekoľkým absenciám - na štvrtok nemôže počítať s vykartovaným Ivanom Šaponjičom ani s kapitánom Vladimírom Weissom mladším. Toho trápi zranenie lýtka, pre ktoré ani nedohral odvetný zápas s Ferencvárosom.

Po zranení sú navyše Eric Ramirez a Jurij Medveděv. Weiss st. však napriek komplikáciám verí, že jeho mužstvo si môže priniesť výhru aj z Grécka. "Čaká náš náročný súper, hrali sme s ním dvakrát. Pri dobrej organizácii však môžeme podať rovnaký výkon, ako v Budapešti. Uvidíme. Minulý rok sme 30 minút dobre bránili a potom sme dostali tri góly zo štandardiek," povedal kormidelník, ktorý z dôvodu absencii povolal proti Michalovciam do hlavného tímu aj Žana Medveda z "béčka".

Mladý Slovinec striedal v polčase, no napriek tomu by mal s tímom cestovať do Grécka. "Je to dobrý hráč, veľa trénuje a má čuch na góly. Dal štyri v úvodných dvoch kolách 2. ligy. Dá sa s ním pracovať."

Slovan ešte absolvoval v stredu ráno tréning na domácom ihrisku a po prílete do dejiska duelu čakal hráčov ďalší. Výkop zápasu je naplánovaný na 21.00 SELČ a v priamom prenose ho odvysiela televízna stanica Dajto. Odveta je na programe 11. augusta v Bratislave.

3. predkolo EL 2022/2023 - 1. zápas:

Olympiakos Pireus - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /štvrtok 4. augusta, 21.00 SELČ, štadión Karaiskakis, vysiela Dajto/