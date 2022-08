Šampión Oktagonu priznal, že Vémola je jeho hlavným cieľom: Karlos tomuto športu škodí!

Oktagon mieri do Brna, v ktorom sa predstavia v atraktívnych zápasoch najmä slovenskí zápasníci.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Veľkolepý návrat zažije Gábor Boráros, Radovan Úškrt či Vojto Barborík. Okrem nich sa proti sebe postaví Robo Pukač, ktorého preverí stálica tohto športu Tomáš Meliš. Už raz odložený boj Karola Ryšavého s Ferom Fodorom bude rozhodne patriť rovnako medzi ťaháky večera. Svoj prvý MMA zápas priamo pred plnou tribúnou zažije Nathan Dzaba a Adam Raiter, ktorí sa stretli už predtým na ostrove v Dominikánskej republike v šou Survivor.

Patrik Kincl v obhajobe opasku, ktorý získal od Samuela „Piráta“ Krištofiča na Oktagon 31 tentoraz nastúpi proti kvalitnému Alexovi Lohorému v hlavnom zápase večera. Český borec prezradil, že do Oktagonu prišiel kvôli dvom cieľom. Prvý si už stihol splniť (získal opasok šampióna), druhým je odveta s Karlosom Vémolom, ktorý ho porazil v roku 2018 na body.

Kincl už dlhšie avizuje, že nesúhlasí s tým, ako sa Vémola prezentuje. Ako príklad uvádzal aj jeho nástup pred súbojom na Štvanici, kde „Terminátor“ prichádzal do klietky v kráľovskom tróne s maskou terminátora a v pozadí hral božský Karel Gott. „Vémola to nerobí pre MMA, robí to pre seba. Príde mi, že tomuto športu škodí. A to bulvárnymi kauzami a vyjadreniami. Neviem si predstaviť, že by som prišiel za nejakým veľkým partnerom, napríklad bankou a povedal som im, aby podporili môj klub, keďže sme tam všetci športovci a urobíme vám dobrú reklamu. Oni si potom pustia nástup na Štvanici a interview a už asi vieme ako by to dopadlo,“ konštatoval pre Isport Kincl.

Karlos pred pár dňami absolvoval operáciu problematického lakťa, z ktorého mu lekári vyoperovali niekoľko kameňov. Napriek dlhotrvajúcim ťažkostiam už stihol počas liečenia tohto zranenia zvíťaziť nad Michalom Pasternakom vo Frankfurte a opasok poloťažkej váhy si vybojoval po pár sekundách v kliekte s Aleksandarom Iličom.

Ďalšia operácia problematickej ruky podľa známeho borca Vémolu nezastaví. „Priznám sa, že Karlosa nesledujem, ale myslím, že má overené metódy, vďaka ktorým bude pripravení na ďalšie zápasy. Viem, že s našim súbojom počíta, aj keď je ohľadom našej možnej odvety veľa otáznikov,“ prezradil Patrik Kincl.

Svoje k pripravovanej odvete už stihol prezradiť pre Isport.cz aj Vémola. „Najskôr musí poraziť Lohorého a potom mu ten pás vezmem. Od odvety potom nebudem očakávať nič. Na človeka, ktorého som už raz porazil sa pripravuje dobre. Nezlepšil sa v ničom, jedinú vec, ktorej sa všetci u neho obávali bola jeho kondícia a to stratil tým, že chcel byť väčší. To, čo predviedol v zápase s Pirátom bola hanba. On so mnou skrátka nemôže vyhrať.“