Legenda slovenského boxu oslavuje: 70. výročie zlatého úspechu na OH

Chcel byť futbalistom, nakoniec skončil v ringu. Žijúca legenda slovenského boxu Ján Zachara oslávi 27. augusta krásnych 94 rokov. V utorok si v priestoroch múzea SOŠV zaspomínal na zlatý úspech spred 70-ich rokov na OH 1952 v Helsinkách.

Pokiaľ by niekto čakal, že zo Zacharu bude unavený starček, veľmi rýchlo by sa presvedčil o opaku. Legenda slovenského boxu má stále plno energie, o čom svedčí fakt, že rodák z Kubrej pri Trenčíne stále trénuje trikrát do týždňa mladých žiakov. V utorok si v rámci oficiálnej prezentácie počas oslavy 70. zlatého výročia z Helsínk schuti zaspomínal. „Človeku sa všetky tie spomienky vrátili. V mnohých fázach sa mi ani nechce veriť, že s takou postavou, akú som mal, dá sa povedať chatrnú, som dosiahol také úspechy. Veľmi si cením to, že som sa vôbec na OH dostal. Dosiahol som tam to, čomu som ani sám neveril. Nakoniec som však v priamych zápasoch dokázal, že som mal úder, ale aj postava bola,“ povedal Zachara o svojom najväčšom športovom úspechu pred tým, ako dostal od vedenia SOŠV pamätnú plaketu. „Slovensko má vo svojej histórii úžasné športové legendy. Mať v živote šancu spoznať Janka Zacharu si veľmi vážim. Jeho ľudský príbeh a postoj k životu sú úžasnou inšpiráciou. Ak si niekto plaketu zaslúži, tak je to určite on,“ uviedol prezident SOŠV Anton Siekel.