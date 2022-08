Kapitán Podbrezovej Boris Godál po skvelom prvoligovom štarte nováčika: Nie sme fackovací panák!

Majú guráž! Futbalisti Podbrezovej sa vydali po jánošíkovských chodníčkoch. Zbíjajú bohaté kluby. Nováčik najvyššej súťaže sa v jej úvode pasuje s hororovým vyžrebovaním zatiaľ mazácky. Proti najlepšiemu triu vlaňajšej sezóny nenašiel premožiteľa.

Majstrovský Slovan Bratislava v domácej ouvertúre prekvapujúco zdolal a z ihrísk druhého Ružomberka i tretej Trnavy si priviezol po bode.

Železiari pri návrate medzi elitu nepustili do gatí. Zaskočili slovenskú špičku, hoci podľa slov trénera Romana Skuhravého vedia hrať aj lepšie. „S ťažkým žrebom by sme pred sezónou takýto začiatok brali všetkými desiatimi. Päťbodový zisk proti trojici mužstiev, ktoré patria u nás k najlepším, je fajn,“ uviedol pre Nový Čas kapitán tímu Boris Godál. Skúsený stopér, ktorý získal s Trnavou pred štyrmi rokmi majstrovský titul, zatiaľ nemá dôvod na nespokojnosť.

Uvedomuje si však, že k druholigovému základu treba pridať prvoligovú nadstavbu. Bez nej to nepôjde. „Pred sezónou padali otázky, koľko bodov môžeme získať proti ťažkým súperom v úvode. Rátali sme aj s nulou.“ O výhre a dvoch remízach sa im len snívalo. „Tŕpli sme, či budeme dôstojným nováčikom alebo fackovacím panákom, čo sa našťastie nepotvrdilo. So Slovanom sme využili jeho koncentráciu na Ligu majstrov. Ružomberku sme strelili dva góly, jeden dokonca v oslabení. V Trnave sme mali šťastie, lebo Spartak nás prvý polčas zamkol a nepustil na svoju polovicu.“

Podbrezová má vyvážený káder s mixom ostrieľaných i menej skúsených hráčov. Napriek vydarenému štartu jej hráči rýchlo zistili, že ich čaká vyššia zápasová intenzita. Iba vlaňajšie výkony na záchranu stačiť nemusia. „Nechceme len betónovať. Potrebujeme prepnúť na rýchlejšie tempo, zvyknúť si na častejšie osobné súboje i väčšiu agresivitu, aká bola v druhej lige. Musíme pridať. Pokiaľ predvedieme to, v čom sme silní, môžeme konkurovať aj najlepším.“

Nováčik privíta v nedeľu štvrtý tím z vlaňajška - Dunajskú Stredu. Za doteraz získaných 5 bodov z predchádzajúcich troch duelov si jeho hráči finančne prilepšia. „O peniazoch sa počas zápasu nerozmýšľa. Niečo máme za dosiahnuté body. Je to príjemný bonus, keď po zápase príde medzi nás generálny manažér a povie, že sme hrali super, že je na nás hrdý a rozdelí nejaké peniaze medzi hráčov,“ uzavrel Godál.

Fortuna liga 2022/2023

1. kolo: Podbrezová - Slovan 2:1

2. kolo: Ružomberok - Podbrezová 2:2

3. kolo: Trnava - Podbrezová 1:1

Rodina fandí Trnave, otec je vo fanklube

Proti Trnave (1:1), s ktorou ho spája majstrovský titul, nehral cez víkend prvý raz. Vlani jej v Slovenskom pohári strelil dva góly, no na postup to nestačilo. „V nedeľu to bol ešte silnejší pocit, lebo sa hralo na štadióne Spartaka. Počas rozcvičky sa mi vynorili krásne spomienky. Po zápase som sa stretol s množstvom známych i fanúšikov a odfotili sme sa. Potešilo ma, že na mňa nezabudli. Z hráčov sa poznám s Martinom Mikovičom, brankármi Dominikom Takáčom a Martinom Vantrubom i so Samom Štefánikom, s ktorým som hrával v Trenčíne. Na zápase bola aj manželka s dcérami a môj otec. Všetci fandia Trnave. Otec je dokonca vo fanklube Spartaka.“