Novak Djokovič sa pochválil na sociálnej sieti: Toto je Sparta!

Bude hrať na US Open alebo nie? Srbský tenista Novak Djokovič (35) čaká, či ho predsa len nepustia do Ameriky, aby mohol štartovať na grandslamovom turnaji.

Bývalá svetová jednotka by sa tak n New Yorku pokúsila získať 22 grandslamový titul, čím by sa Novak vyrovnal v počte titulov Španielovi Nadalovi.

Srb aktuálne oddychuje a trénuje. S partou priateľov navštívil mesto Kotor a rieku Ljutu, ktorá patrí s piatimi stupňami Celzia k najchladnejším v Európe.

"Novak opäť posúva hranice,“ okomentovali jeho zábavku novinári, po tom, ako sa Djokovič pochválil, že sa v rieke okúpal. "Pozor na túto skupinku. Toto je Sparta!“ upozornil Novak a pridal fotku priateľov - otužilcov.