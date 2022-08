Šulovi stačil prvý pokus: Na MS sa prebojoval do guliarskeho finále

Slovenský guliar Karel Šula (19) sa prebojoval na juniorských MS v Kolumbii do finále. Stačil mu na to prvý pokus v hodnote 18,73 metra, ktorým si v kvalifikácii zaistil celkové siedme miesto.

Šula bol druhý najlepší vo svojej skupine, pričom kvalifikačný limit (19,60) prekonali len traja guliari z B-skupiny. Do finále postúpilo dvanásť atlétov.

"Pred rokom sa to nepodarilo, teraz áno. Veľmi sa teším, pretože postup je najdôležitejší," uviedol Šula na oficiálnej stránke Slovenského atletického zväzu (SAZ).

V úvodný deň MS sa spomedzi Slovákov predstavil aj Lukáš Ševčík. V prvom rozbehu na 110 metrov cez prekážky obsadil šieste miesto - dosiahol čas 14,60 sekundy a nepostúpil do semifinále. "Mrzí ma, že mi to úplne nevyšlo, hlavne prvá prekážka. Mohlo to byť aj lepšie, ale som vďačný i za tento výsledok," povedal Ševčík.