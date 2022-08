Trénerka a médiá zúria, píšu o podvode: Malo Nemecko kopať vo finále penaltu?

Nemecké médiá a trénerka ženskej futbalovej reprezentácie znášajú prehru s Anglickom vo finále majstrovstiev Európy veľmi ťažko. Tvrdia, že zlým rozhodnutím bolo Nemecko obraté o penaltu.

Trénerka Martina Voss-Tecklenburgová kritizuje verdikt rozhodcu nepozrieť sa na preskúmanie VAR počas finále EURO 2022 proti Anglicku, ktoré by podľa nej v danej situácii nariadilo penaltu v prospech jej tímu.

Rozhorčená nemecká tlač vyhlásila, že Nemecko malo mať v riadnom hracom čase k dispozícii penaltu ovela skôr, než padol presný zásah Anglicka, ktorý spečatil historické víťazstvo 2:1. Incident, ktorý vyvolal pobúrenie, sa odohral v 25. minúte duelu.

Nemecké noviny a internetové stránky oblepili obrázky, na ktorých sa zdá, že lopta zasiahla ruku anglickej kapitánky Leah Williamsonovej. Moment, ku ktorému došlo v súboji pri bránkovej čiare, však VAR preskúmal, no rozhodol sa nezasiahnuť. Rozhodkyňa Kateryna Monzulová teda penaltu pre Nemecko neodpískala.

Nemecká tlač s tým však nesúhlasila a denník Bild sa rozhorčil: "Aj s VAR nás podviedli."

Ďalšie noviny Die Zeit z prehry Nemecka zúrivo obviňovali rozhodcov: "Pretože sa rozhodcovia, podobne ako v roku 1966, nepozerali pozorne."

Trénerka Voss-Tecklenburgová po zápase neskrývala sklamanie z daného rozhodnutia:

"Na tejto úrovni, teda vo finále majstrovstiev Európy, by sa to stať nemalo. Chcela by som viesť diskusiu, prečo sa na to nikto nepozrel. To je vec, na ktorú by som sa naozaj rada spýtala. Dnes sa to stalo nám, ale keby sa to stalo im, cítila by som sa rovnako. Naozaj ma to trápi," vyjadrila sa k situácii šéfka nemeckej lavičky.