Mladíci odštartovali Hlinka Gretzky Cup: Švédom boli dlho vyrovnaným súperom

Slovenským hokejistom do 18 rokov nevyšiel vstup do turnaja Hlinka Gretzky Cup v kanadskom meste Red Deer. V dueli A-skupiny prehrali so Švédmi 1:4.

O triumfe severanov rozhodol v 47. minúte pri presilovej hre Otto Stenberg. Center prvého útoku v závere gólom do prázdnej bránky spečatil konečný výsledok. Mladí Slováci, ktorí na prestížnom podujatí obhajujú striebro, nastúpia v ďalšom zápase v noci na stredu o 3.00 SELČ proti Nemecku. Švédi si v utorok o 19.00 h zmerajú sily so Švajčiarmi, Helvéti na úvod utrpeli s domácou Kanadou debakel 0:14. Hlinka Gretzky Cup A-skupina: SLOVENSK0 18 - Švédsko 18 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Góly: 46. Barcík (Molnár) - 47. a 60. Stenberg, 39. Forsfjäll, 54. Edstrom, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0 zostava SR: Urban – Chromiak, Baran, Eperješi, Pišoja, Barcík, Petráš, Beluško – Cedzo, Pobežal, Císar – Molnár, Jenčko, Kukumberg – Pekarčík, Dej, Sisik – Kurila, Párička, Maruna – Rohal Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Hockey Slovakia (@hockeyslovakia)