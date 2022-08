Hviezdny Španiel šokoval novým klubom! Vítali ho davy natešených fanúšikov

Tridsaťpäťročný stredopoliar si v minulosti obliekal dresy Arsenalu, FC Barcelona aj FC Chelsea. So španielskou reprezentáciou triumfoval na MS 2010 aj ME 2008 a 2012. Podľa vlastných slov má za sebou najhoršiu sezónu v kariére.

"Z individuálnej stránky to bolo zlé, o tom niet pochýb. Každý profesionálny futbalista chce hrať a cítiť sa potrebný pre mužstvo. Chcem pokračovať v kariére, nechcem ju ukončiť takýmto spôsobom."

"Chcem ešte zažiť pekné pocity na trávniku a ísť do klubu, kde budem nastupovať a kde budú ľudia veriť v moje schopnosti," povedal Fabregas ešte v máji pre agentúru AFP.

The wait is (almost) over 🔵⚪️ @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ