Andrej Martin mal dopingový nález: Potvrdil ho aj test na B-vzorku?

Nečakaná správa! Slovenský tenista Andrej Martin (32) mal pozitívny dopingový nález na látku SARM 22. Daviscupový reprezentant a 204. hráč sveta dôrazne odmietol úmyselný doping. Denníku Nový Čas prezradil, že podstúpil už aj ďalší test na B-vzorku, ale na jej výsledok ešte čaká.

Skúsený tenista Andrej Martin podstúpil 7. júna na challengerovom turnaji Kooperativa Bratislava Open oficiálne vyšetrenie zamerané na prítomnosť nedovolených látok v tele športovca. Oficiálne výsledky skúmania A-vzorky laboratóriom v kanadskom Toronte ukazujú na prítomnosť nepatrného množstva látky SARM 22 (selektívny modulátor androgénových receptorov), ktorá je na zozname nedovolených látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

„Moji rodičia ma odmalička viedli k tomu, aby som sa v športe, ale aj v živote riadil pravidlami fair play. Vždy som tak robil a ako človeka, ktorý odsudzuje podvádzanie a nečestné konanie, ma poznajú aj moji blízki a priatelia. O to viac bola pre mňa šokujúca správa o pozitívnom výsledku testovania na bratislavskom turnaji. Dôrazne však odmietam vedomé požitie nedovolenej látky. Užívam iba minimum výživových doplnkov a posledných 5 rokov som v tom smere nič nezmenil,“ vyhlásil Martin vo svojom stanovisku.

Pre Martina to bola tento rok štvrtá kontrola a pred bratislavským podujatím sa antidopingovej skúške úspešne podrobil 17. mája na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.

„Momentálne prežívam jednoznačne jednu z najťažších skúšok v mojej profesionálnej kariére, neporovnateľne ťažšiu ako hociktorý tenisový zápas, ktorý som kedy odohral. Je to o to ťažšie, že ani poriadne neviem, kto je môj súper na druhej strane kurtu. Čo však určite viem, je fakt, že sa za žiadnych okolností nevzdám,“ pokračoval Andrej. Na otázku Nového Času, či absolvoval aj test na B-vzorku, odvetil: „Áno, ale ešte čakám na výsledok.“

Medzinárodná tenisová federácia (ITF) informovala Slovenský tenisový zväz (STZ), že Martina dočasne suspendovala v rámci Tenisového antidopingového programu 2022 (TADP). Ak by aj B-vzorka bola pozitívna, potom by mal Martin spoznať aj svoj trest, alebo sa ešte môže odvolať.

Čo je SARM 22

Je zaradený na zoznam zakázaných látok WADA a jeho využitie v športe je zakázané. V medicíne sa SARM využíva s cieľom terapeutického pôsobenia pri rôznych zdravotných stavoch, ako sú strata svalovej hmoty, osteoporóza, rakovina či hypogonadizmus.

Látky SARM

Pod skratkou SARM nájdete aktívne látky rôznej štruktúry so schopnosťou podporovať rast svalovej hmoty a sily cez normálnu androgénnu cestu bez negatívnych účinkov podobných, ako majú steroidy. Ak by sme ich mali charakterizovať, tak sa jedná o látky, ktoré majú minimálne rovnaké a vyššie účinky než anabolické steroidy, no s oveľa nižšou androgénnou pôsobnosťou. Ich účinky sú tak silné a vedľajšie pôsobenie tak nízke, že v dohľadnej dobe práve lieky z kategórie SARMs nahradia anabolické látky, ktoré sa využívajú v medicíne.