Záujem Parížanov o Škriniara ochabol: Koľko miliónov je ochotná ponúknuť Chelsea?

Nepredávajte Škriniara! Skandované želanie znelo z hrdiel fanúšikov Interu Miláno vo víkendovej predligovej generálke proti Olympique Lyon (2:2).

Kapitán slovenskej reprezentácie vybehol na trávnik prvý raz po takmer dvoch mesiacoch, keď si zranil stehenný sval v dueli Ligy národov proti Kazachstanu. Defenzívny pilier Nerazzurri absolvoval polhodinovú premiéru v rozbiehajúcej sa sezóne.

Priaznivci talianskeho vicemajstra dali po jeho príchode na ihrisko jasne najavo, že nesúhlasia s predajom svojho kľúčového hráča.

„Škriniarovi sa ušli veľké ovácie od vyše 15 000 fanúšikov Interu, ktorí prišli na štadión Manuzzi v Cesene. Bol to jeho oficiálny debut v novom ročníku, keďže doteraz mal za sebou iba spoločný tréning s mužstvom,“ informoval denník La Gazzetta dello Sport.

Inter otvorí nový ročník Serie A v sobotu 13. augusta na pôde US Lecce. Podľa všetkého aj so Škriniarom, ktorý stále nepozná svoju budúcnosť. Zmluva v Miláne sa mu končí budúce leto a zatiaľ ju nepredĺžil. Veľký záujem o jeho angažovanie mal Paris St. Germain. Francúzska stopa však časom vychladla. Klub spod Eiffelovky ponúkol 60 miliónov eur plus bonusy, čo druhá strana odmieta.

„PSG a jeho športový manažér Luis Campos sa vyhrážajú, že ukončia rozhovory s Interom, ktorý pevne stojí na požadovanej sume 80 miliónov eur. Tú sa francúzsky klub zdráha zaplatiť,“ napísal magazín L‘Equipe.

Kým klub okolo Messiho, Neymara či Mbappého nemôže v rámci dodržania finančného fair play príliš vyskakovať, šancu zavetrila londýnska Chelsea. Účastník Premier League dlhšie monitoruje situáciu okolo Slováka.

Nový majiteľ Todd Boehly chce konkurovať Manchestru City a Liverpoolu, preto plánuje investovať do príchodov nových hráčov bezmála 250 miliónov eur.

„Tréner Chelsea by rád získal Škriniara a Dumfriesa. Blues si uvedomujú, že Inter nenechá odísť Škriniara za menej ako 80 miliónov, pričom cena Dumfriesa je 40 miliónov."

"Spolu s Cesarem Casadeiom by mohol trojnásobný obchod priliať do kasy Interu až 142 miliónov eur. O tejto veľkej veci momentálne živo diskutujú v Chelsea,“ uviedol portál fcinter1908.it.

LETNÉ AKTIVITY CHELSEA LONDÝN

Koho už kúpila?

Raheem Sterling Manchester City 56,5 mil. €

Kalidou Koulibaly SSC Neapol 39 mil. €

Koho chce získať?

Milan Škriniar Inter Miláno 80 mil. €

Denzel Dumfries Inter Miláno 40 mil. €

Wesley Fofana Leicester City 80 mil. €

Presnel Kimpembe Paris SG 50 mil. €