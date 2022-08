Dalibor Dvorský pred odletom na náhradný termín MS 20: Zima či leto, atmosféra bude úžasná

Je pripravený prevziať úlohu lídra. Útočník Dalibor Dvorský (17) bude na juniorských MS do 20 rokov patriť k oporám slovenského mužstva, ktoré dnes vyráža do dejiska šampionátu v Edmontone.

Majstrovstvá sa kvôli covidu budú tento rok konať v netradičnom náhradnom termíne 9. - 20. augusta. Dvorský v tom však veľký rozdiel nevidí. Pripravoval sa rovnako ako v zime a elektrizujúcu atmosféru očakáva aj v horúcich letných mesiacoch.

Dvadsiatka sa na turnaji musí zaobísť bez Juraja Slafkovského, Šimona Nemca, Filipa Mešára, Samuela Kňažka, Martina Chromiaka a Marka Stachu. Vyprofilovať sa na tímového lídra má preto šancu viacero mladých talentov na čele práve s Dvorským, ktorému sa v budúcoročnom drafte NHL predpovedá taktiež vysoké umiestnenie.

Základy pred draftovou sezónou môže položiť netradične v horúcom auguste. „Príprava na MS bola v júli taká istá ako minule, ak nie aj ťažšia. Verím, že sme dobre pripravení a že urobíme pekné výsledky. Očakávania neriešime, ideme od zápasu k zápasu. Cieľom je sústrediť sa na každé jedno striedanie, čo je základom úspechu v každom dueli. Čo sa týka nejakých medailových ambícií, tak ďaleko sa zatiaľ nepozeráme. Dôležité sú detaily a ísť deň po dni,“ uviedol Dvorský na pondelkovom tlačovom brífingu.

Absenciu mien, ako sú Slafkovský či Nemec, nerieši. „Je zbytočné špekulovať, čo by mohlo byť. My sa sústredíme na ten tím, ktorý máme tu teraz. Myslím si, že skladba mužstva je dobrá. Chalani sú v pohode. Verím, že to ukážeme aj na turnaji,“ dodal Dvorský a naznačil aj to, aké má pred turnajom očakávania.

„Hrať sa bude vo veľmi vysokom tempe takisto ako minulý rok. Som rád, že som už mal možnosť okúsiť hokej aj na reprezentačnej úrovni. Myslím si, že osobne som dobre pripravený a dokonca ešte aj skúsenejší ako vlani, takže dúfam, že sa to ukáže aj na ľade. Či sú MS v zime alebo v lete, som si istý, že atmosféra v Kanade bude fantastická. S touto partiou, čo tu máme, si to určite užijeme,“ vyhlásil kreatívny center, pôsobiaci najmä vo Švédsku.

Tohtoročný draft NHL sledoval ako mnohí Slováci s obrovskou radosťou a zároveň priznal, že pre neho slúžil ako motivácia. „Úspech chalanov na drafte ma určite motivoval, aj keď každý hráč ide svojou vlastnou cestou. Celkovo je to pre slovenský hokej obrovský úspech. Dúfam, že aj moja generácia hráčov ukáže budúci rok v zámorí, že má kvality. Osobne mám vždy len tie najvyššie ciele, sezóna bude dlhá, udiať sa môže všeličo,“ uzavrel Dvorský.