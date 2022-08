Svetový šampión mení zamestnávateľa! Alonso bude pretekať za TENTO tím

Štyridsaťjedenročný Španiel nahradí v tíme štvornásobného svetového šampióna Sebastiana Vettela z Nemecka, ktorý ohlásil pred minulotýždňovou Veľkou cenou Maďarska koniec kariéry vo veku 35 rokov.

Alonso opustí po sezóne tím Alpine, s Aston Martinom sa dohodol na kontrakte na viac rokov. Jeho kolegom bude Kanaďan Lance Stroll.

"Majú energiu a odhodlanie zvíťaziť, čo z nich v súčasnosti robí jeden z najzaujímavejších tímov v F1. Nikto v seriáli nepreukazuje väčšiu víziu a väčšiu túžbu víťaziť, je to pre mňa skvelá príležitosť," citovala Alonsa agentúra DPA.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether