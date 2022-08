Tréner PSG kritizoval Messiho štýl hry: Čo mu na hviezde vadilo?

Argentínsky futbalový reprezentant Lionel Messi (35) ukončil predchádzajúcu sezónu päťgólovým galapredstavením do siete výberu Estónska v prípravnom zápase.

Podobný kúsok sa mu podarilo po desiatich rokoch, nezatienilo to však jeho nevýrazných šesť presných zásahov v 26 ligových dueloch vo farbách francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain. Na klubovej úrovni to bola prvá Messiho sezóna mimo španielskeho FC Barcelona. Náplasťou síce bolo 14 gólových prihrávok, napriek tomu v Parku princov očakávali od Argentínčana viac.

Spomenutá bilancia v PSG nastolila otázku, či sa Messi dokáže úplne adaptovať v novom klube a nový systém. V organizácii "blaugranas" totiž aj elitní futbalisti ako Andrés Iniesta, Xavi Hernandéz či Neymar prioritne hrali "na neho".

"Ide o to, aby sa viac zapájal do hry a so spoluhráčmi bol viac v kontakte, čo sa v predchádzajúcej sezóne prišli nedialo. Čím viac je tím prepojený, tým viac produkuje. Celý svet vie, čo dokáže," povedal nový kouč Parížanov Christophe Galtier.

Nové pôsobisko pravdepodobne zohralo úlohu v tom, že Messi nežiaril ako v minulosti. Agentúra AP pripomína, že sa 35-ročný Argentínčan možno aj trochu šetril smerom k majstrovstvám sveta v Katare. Bude to totiž asi posledná šanca, kedy môže s milovanou Argentínou vystúpiť na najvyšší piedestál.

Kvalitný úvod nasledujúceho ročníka vo farbách PSG môže Messiho dobre naladiť pred svetovým šampionátom, v Katare by mu mohli a mali sekundovať Ángel Di María či Lautaro Martínez.

Paradoxne, odchod Di Maríu z PSG môže Messimu pomôcť. Predchádzajúci kouč Mauricio Pochettino mal totiž mnoho alternatív, ako zložiť ofenzívnu časť zostavy, k dispozícii okrem spomenutej dvojice Argentíčanov mal aj Neymara, Kyliana Mbappého či Maura Icardiho.

Dobrou správou pre Messiho je aj fakt, že Galtier neexperimentuje so zostavami ako Pochettino. Podľa agentúry AP bude pre PSG najlepší útok s Messim a Neymarom na krídlach a v strede s Mbappém, pričom Marco Verratti by pôsobil v strede zálohy ako elitný nahrávač.