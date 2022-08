Chýbať bude Slafkovský aj Nemec! Tréner Feneš pred šampionátom: Máme zmiešané pocity

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš zdôraznil, že na juniorské MS v Kanade berie najsilnejší možný tím. Dvadsiatka si dáva za cieľ minimálne postup zo základnej skupiny do štvrťfinále.

Posledné zmeny v kádri nastali v nedeľu počas zrazu v Bratislave. Na šampionáte v Edmontone (9. - 20. augusta) si nezahrajú útočníci Alex Čiernik, Samuel Krajč, Ján Lašák a brankár Rastislav Eliaš. Namiesto nich sa do tímu opätovne vrátilo trio Peter Repčík, Ľubomír Kupčo, Jakub Kolenič a pribudol brankár Patrik Andrisík. "Máme zmiešané pocity, pretože v tíme nastalo veľa zmien za posledné dva týždne. Na MS berieme to najsilnejšie, čo máme k dispozícii. Napriek tomu to nemení naše očakávania a chceme prísť s čo najlepším výsledkom," povedal Feneš na pondelkovom brífingu.

Dvadsiatka sa na turnaji musí zaobísť bez Juraja Slafkovského, Šimona Nemca, Filipa Mešára, Samuela Kňažka, Martina Chromiaka a Marka Stachu. Namiesto nich majú byť lídrami tímu Rayen Petrovický či Adam Sýkora. Prvá tohtoročná draftová voľba New Yorku Rangers sa chce predviesť aj pred zrakmi funkcionárov zo svojho tímu NHL: "Prídu sa na mňa pozrieť, ako viem konkurovať hráčom, ktorí už hrajú v zámorí a možno sa dostanem aj do lepšej pozície pred kempom. Na šampionáte pôjdeme od zápasu k zápasu, každé striedanie naplno a uvidíme, čo z toho bude. Samozrejme, budem pomáhať chalanom a verím, že urobíme úspech aj bez našich najväčších hviezd. Minimálny cieľ bude štvrťfinále, ktoré chceme zvládnuť."

Na MS sa predstaví aj nová posila Trenčína Rayen Petrovický, doteraz nastupoval v druhej fínskej lige za Tuto Hockey. "Je to netradičný termín, ale napriek tomu, že nám chýbajú hráči, očakávania sú veľké a chceme hrať svoj hokej. Prioritou je postup zo skupiny," dodal slovenský obranca. V nominácii SR "20" je aj útočník Oleksij Myklucha, ktorý si pochvaľoval prípravu v Poprade: "Máme skvelú partiu a môžeme spolu niečo dosiahnuť. Očakávania sa nemenia, strašne veľa kvalitných hráčov nám chýba, ťažko ich bude nahradiť, ale urobíme maximum."

Do Edmontonu odletí 27 hráčov – dvaja brankári, deväť obrancov a šestnásť útočníkov. Brankárske duo Tomáš Boľo, Patrik Andrisík doplní Šimon Latkóczy, ktorý sa k tímu pripojí v dejisku šampionátu. V prvom týždni kanadskej fázy prípravy budú mať tréneri k dispozícii 28 hokejistov, pred začiatkom turnaja sa s tromi rozlúčia.

Na finálnu šampionátovú súpisku môžu zapísať najviac 25 hráčov – 22 korčuliarov a troch brankárov. Tréner Feneš priblížil, aký hokej chcú predvádzať Slováci na šampionáte: "Chceme byť dominantní v korčuľovaní, neplánujeme hrať defenzívny hokej. Lídrov vidím v bránke, kde máme vyrovnanú trojicu. Čo sa týka útoku, prvá trojica určite vzbudzuje rešpekt."

Slovenská výprava odletí v utorok 2. augusta z Viedne do Frankfurtu a odtiaľ priamo do dejiska MS v Edmontone, kde sú v pláne dva prípravné zápasy s Nemcami a Švajčiarmi. Do svetového šampionátu vstúpia Slováci 9. augusta o 20.00 SELČ duelom proti Česku. Následne presne o polnoci z 11. na 12. augusta nastúpia proti Kanade, o 24 hodín neskôr, teda o polnoci z 12. na 13. augusta proti Lotyšsku. Účinkovanie v základnej B-skupine zakončia 14. augusta o 20.00 SELČ proti Fínsku.

Nominácia SR 20 na MS v Edmontone:

Brankári: Šimon Latkóczy (University of Nebraska-Omaha/USA), Patrik Andrisík (Jungadler Mannheim/Nem.), Tomáš Boľo (HC 21 Púchov)

Obrancovia: Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Jozef Viliam Kmec (HC Košice), Dávid Nátny (HC 21 Prešov/MHA Martin), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce), Denis Bakala (HC 21 Prešov), Šimon Bečár, Rayen Petrovický (obaja HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.)

Útočníci: Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Jakub Demek (HC Košice/Edmonton - WHL), Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel (obaja HK Nitra), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Matej Kašlík (HKM Zvolen/MŠK Púchov, Chicoutimi - QMJHL), Samuel Honzek (HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička, Jakub Kolenič (obaja HKM Zvolen), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Michael Laurenčík (Tyresö-Hanviken/Švéd.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Servác Petrovský (Oceláři Třinec/ČR), Ľubomír Kupčo (Des Moines Buccaneers/USA), Peter Repčík (Cape Breton Eagles/Kan.), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)