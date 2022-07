Finále šampionátu s historickým rekordom! Ženské EURO ovládli Angličanky

Anglické futbalistky získali prvýkrát titul majsteriek Európy. V nedeľnom finále EURO 2022 v londýnskom Wembley zdolali Nemky 2:1 po predĺžení. O triumfe domáceho družstva rozhodla v 111. minúte Chloe Kellyová.

Finále sledovalo 87.192 divákov, čo je historicky najvyššia návšteva na zápase ME (futbalistov i futbalistiek).

Doterajší rekord držalo finále v roku 1964 na Santiago Bernabeu v Madride, v ktorom domáci Španieli zdolali Sovietsky zväz 2:1. Najlepšími strelkyňami šampionátu sa stali so šiestimi gólmi Nemka Alexandra Poppová a Angličanka Beth Meadová.

finále ME žien, Londýn (Wembley)

Anglicko - Nemecko 2:1 pp (0:0, 1:1)

Góly: 62. Tooneová, 110. Kellyová - 79. Magullová. Rozhodovali: Monzulová - Strilecká (obe Ukr.), Baranowská (Poľ.), ŽK: Stanwayová, Whiteová, Russová, Kellyová - Rauchová, Oberdorfová, Schüllerová, 87.192 divákov.

Anglicko: Earpsová - Bronzeová, Brightová, Williamsonová, Dalyová (88. Greenwoodová) - Stanwayová (88. Scottová), Walshová - Meadová (64. Kellyová), Kirbyová (56. Tooneová), Hempová (119. Parrisová) - Whiteová (56. Russová)

Nemecko: Frohmsová - Gwinnová, Hendrichová, Hegeringová (103. Doorsoun-Khajehová), Rauchová (113. Lattweinová) - Oberdorfová, Däbritzová (73. Lohmannová) - Huthová, Magullová (91. Dallmannová), Brandová (46. Wassmuthová) - Schüllerová (67. Anyomiová)

Nemeckým reprezentantkám chýbala vo finále kapitánka Poppová, ktorá pred zápasom utrpela svalové zranenie a musela štart vo finále oželieť. V základnej zostave ju nahradila Lea Schüllerová, "céčko" prevzala Svenja Huthová.

Po bezgólovom prvom polčase prišla prvá gólová situácia po hodine hry, keď Keira Walshová dlhým pasom vysunula striedajúcu Ella Ann Tooneovú, ktorá sa vyhla ofsajdovej pasci a elegantne prelobovala brankárku Merle Frohmsovú. Nemky inkasovali iba druhý gól na šampionáte v Anglicku. Rekordné osemnásobné kontinentálne šampiónky reagovali mohutným náporom. V 66. minúte ešte Lina Magullová trafila konštrukciu brány, no o 13 minút neskôr už zariadila zblízka vyrovnanie po prihrávke Tabey Wassmuthovej.

Duel tak dospel do predĺženia. V ňom prišla rozhodujúca situácia v 110. minúte, keď sa po rohovom kope presadila v päťke na dvakrát ďalšia striedajúca hráčka Kellyová. Domáce reprezentantky pod vedením holandskej trénerky Sariny Wiegmanovej už tesný náskok udržali a po záverečnom hvizde mohli oslavovať premiérový triumf. Do zbierky pridali piaty cenný kov z ME (1-2-2). Nemky prehrali finále ME prvýkrát v histórii.